Bürstadt. Still war es am Karfreitag auf Bürstadts Straßen. Nur wenige Autos, Radfahrer oder Fußgänger waren unterwegs. Nur in der Kirchstraße herrschte ungewohntes Treiben. In riesigen Bratpfannen brutzelten vor dem Vereinsheim des MGV Sängerlust leckere Zanderfilets im heißen Fett. „Alles wurde telefonisch oder online vorbestellt“, berichtete Vereinsvorsitzender Roland Gündling. Er konnte sich auf sein eingespieltes Küchenteam verlassen.

Günter Dahlmann hatte im Vorfeld die Aktion „Fish to go“ organisiert. Und die geübten Helferinnen verpackten den Fisch – samt Kartoffelsalat und selbst zubereiteter Remouladensoße – in den mitgebrachten Behältnissen. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen wurden sie von großen Plastikscheiben geschützt. Ausgestattet mit Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz hielten sie sich ebenso an die AHA-Regeln. Desinfektionsmittel stand bereit.

Solistenkonzert geplant

Nach festen Uhrzeiten getaktet war die Abholung der Speisen. © Jutta Fellbaum

„Wir sind von der guten Resonanz überrascht und freuen uns sehr“, erklärte Gündling. Günter Dahlmann, der als „Zahlmeister“ sein Amt versah, versüßte mit kleinen, bunten Schokoladeneiern das Bezahlen. Erst danach durften die Kunden ihre Waren abholen. „Diese Einnahmen sind, nach unserer Kerwebeteiligung im letzten Jahr und unserem Open-Air-Konzert auf der Sängerlustwiese unsere ersten Einnahmen“, erklärte Gündling.

Weil Sänger in der Regel Optimisten sind, ist auch schon für Samstag, 12. Juni, ab 19 Uhr ein Open-Air-Solistenkonzert auf der Sängerlustwiese in der Lorscher Straße 5 geplant. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Peter Schnur wollen die Solisten aus den verschiedenen Sängerlustchören ihr Publikum verwöhnen und die lange Zeit der kulturellen Entbehrungen vergessen lassen. Der Eintritt ist frei. Fell

