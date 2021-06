Große Freude über neue Technik

Bürstadt. Technische Geräte, die echte Begeisterungsstürme auslösen, verbessert ab sofort den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Erich Kästner-Schule Bürstadt. Dort konnten dank Spenden der BASF sowie des Schulfördervereins neben zwei Tablets auch zwei Dokumentenkameras für die Fachschaften Biologie und Physik angeschafft werden. „Es ist wirklich toll damit zu arbeiten, ein Lernmittel, das die Schüler und Lehrer flexibel unterstützt und gemeinschaftlich Arbeiten lässt“, lobt das EKS-Kollegium.

„Wir haben die Kameras und ihre Möglichkeiten bei einer Fortbildung am pädagogischen Tag kennengelernt und waren sofort begeistert“, berichteten die Fachlehrerinnen Elke Killer und Constanze Ernst sowie Kollege Martin Eichhorn. Was früher der Overheadprojektor war, ist nun die Dokumentenkamera, die mit allen wichtigen Anschlüssen versehen ist und sich auch drahtlos mit Android-Betriebssystemen verbinden lässt. Dank eines optischen und digitalen Zooms können so Experimente vergrößert werden, auch Aufzeichnungen sind möglich. Hierfür wurden zudem die passenden Tablets mitbestellt.

Bilder ersetzen Kopien

Neben Experimenten können auch Schüler ihre Ergebnisse und Hausaufgaben so vor der Klasse darstellen, ebenso können Lehrkräfte flexibel damit arbeiten. Statt Kopien für die Schüler zu machen, können sie alles direkt über die Kamera zeigen – etwa die Seite eines Buches darunterlegen oder einen Arbeitsauftrag. Die Schüler bekommen dies alles durch die Bildwiedergabe großflächig präsentiert und erhalten so auch die Chance, sich interaktiv damit auseinanderzusetzen. Durch das Gerät können Lehrinhalte visuell gestaltet werden. Dies könne auch das Verständnis der Schüler fördern, loben die Pädagogen. Es sei zudem auch möglich, die Materialien in den Onlineunterricht einzubinden.

„Digitalisierung war für uns schon früh ein Thema, auch vor Corona“, machte Rektorin Stephanie Dekker deutlich. In jedem der naturwissenschaftlichen Räume für Physik, Chemie und Biologie soll eine solche Dokumentenkamera den Unterricht unterstützen. „Zwei dieser Geräte konnten wir mit einem Zuschuss der IHK bereits anschaffen“, berichtet Elke Killer. Anlass war das Projekt Kulinarische Chemie. „Und nun haben wir zwei zusätzliche kaufen können mit einer Spende der BASF, die vom Förderkreis ergänzt wird“, ergänzt Elke Killer. Zwei weitere sollen noch folgen.

„Am besten wäre es, wenn alle Räume damit ausgestattet werden, es erleichtert die Gestaltung des Unterrichts und das Arbeiten mit den Schülern“, findet Constanze Ernst, die sich das Gerät auch innerhalb ihres Deutschunterrichtes gut vorstellen könnte.

Die BASF unterstützt die Schule mit insgesamt 1600 Euro. Da sich die Anschaffungskosten mittlerweile erhöht haben, übernimmt der Förderkreis der Schule den restlichen Betrag von 800 Euro. „Wir unterstützen dies gerne, eine tolle Initiative und Selbsthilfe der Schule“, lobt Ralf Becker, Vorsitzender des Fördervereins.

