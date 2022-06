Großartiger Triumph

Bobstadt/Biblis. Von der TG Bobstadt und dem Studio TANZbar in Biblis gibt es weitere Erfolgsmeldungen: Die Formation Neo hat sich mit fünf Einsen uneinholbar den Süddeutschen Meistertitel ertanzt. Auch die jüngeren Tänzerinnen von Mio überzeugten die Wertungsrichter, sie qualifizierten sich mit Platz fünf ebenfalls klar für die Deutsche Meisterschaft.

„Mit einer so eindeutigen Wertung die Süddeutsche Meisterschaft zu gewinnen, ist unglaublich, gerade gegen Top-Mannschaften wie Saarlouis“, freute sich Trainerin Lisa Herrmann nach dem Turniertag in Walldorf über den Erfolg ihrer Neos. „Das hat bisher noch keine TG-Mannschaft geschafft“, so die Trainerin weiter. Schon in der laufenden Saison hatten die Jugendlichen alle Wertungsrichter überzeugt und ausschließlich Traumwertungen erhalten. Auch diesmal, in der Konkurrenz der besten Teams aus Süddeutschland, hielt die Jury fünfmal die Note eins in die Höhe. „Das sind Momente, die man so schnell nicht vergessen wird“, sagte Herrmann.

Mit dem Titel hat sich Neo ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft am 18. Juni in Wuppertal gesichert. Auch die jüngere Formation Mio wird in ihrem ersten Jugendliga-Jahr beim nationalen Turnier dabei sein: „Das war wirklich überraschend, denn am Morgen ist eine Tänzerin noch coronabedingt ausgefallen. Die Mädels mussten vor so einem großen Turnier nach dem Eintanzen noch umstellen. Das haben sie einfach gigantisch gemacht“, lobt Herrmann auch den Nachwuchs.

Nun wird weiter fleißig trainiert. In weniger als drei Wochen wollen die Teams ebenfalls ihr Bestes geben. red