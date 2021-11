Grillplatz angeregt

Bürstadt. Nachdem die Bürstädter Grillhütte am Wald wegen Brandgefahr nur noch als Schutzhütte genutzt werden darf, wünschen sich die Grünen eine Alternative: In einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung schlägt Fraktionschef Uwe Koch vor, auf dem Freizeitkickergelände eine Grillmöglichkeit für die Bürger zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem solle es dort eine fest installierte Toilettenanlage geben, so die Grünen in einem zweiten Antrag. „Die mobilen Dixi-Toiletten können keine endgültige Lösung für das stark frequentierte Gelände darstellen“, findet Uwe Koch. Denn die Dirt-Bike-Strecke und Skater-Anlage locke viele Jugendliche an. So könne das beliebte Gelände weiter aufgewertet werden, findet Koch. Er möchte im Sozialausschuss darüber sprechen und die Verwaltung die Realisierung bis zur Sommerpause prüfen lassen. cos