Grillhütte bald nur noch Schutzhütte

Bürstadt. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr soll die Grillhütte in Bürstadt nur noch als Schutzhütte genutzt werden. „Die Grills werden zurückgebaut durch unser Bauhof-Team“, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader in der Stadtverordnetenversammlung. Das sei im Magistrat schon besprochen worden. Die Hütte sei schon lange nicht mehr von Schülergruppen wie früher genutzt, sondern vor allem von Auswärtigen angefragt worden. Ohne Toilettenanlage sei dies vor Ort aber nicht optimal gewesen, so die Rathauschefin weiter. Eine Möglichkeit zum Grillen wolle die Stadt nun an anderer Stelle schaffen, wo keine Waldbrandgefahr bestehe. cos

