Grillfest am 1. Mai abgesagt

Nordheim/Wattenheim. Der Vorstand der SG Nordheim/Wattenheim sagt das für den 1. Mai auf dem Sportgelände in Nordheim geplante Grillfestes ab. „Lange hatten wir gehofft, dass sich die Infektionslage verbessert und wir gemeinsam mit unseren Gästen einen schönen Tag verbringen dürfen“, schreibt der Vorstand. Leider sei dies zur Zeit nicht möglich. „Die Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und Gästen zwingt uns zu diesem Schritt.“ Ebenfalls abgesagt wird die Ehrung der Vereinsjubilare des Jahres 2020. Diese war ebenfalls für diesen Tag geplant, da der Neujahrsempfang in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. „Wir werden die Ehrungen in einem würdigen Rahmen nachholen, sobald die Infektionslage dies zulässt.“ red

