Grandioser Saisonstart beim Turnier

Bobstadt. Die Tanzformationen der TG Bobstadt und des Tanzstudios TANZbar in Biblis mussten lange warten. 2019 hat die letzte Saison der Modern Formationen stattfinden können, danach war aufgrund der Corona-Pandemie ein Turnierbetrieb unmöglich in Deutschland. Groß war also die Vorfreude aller Tänzerinnen und Tänzer, als bekannt gegeben wurde, dass 2022 die Formationssaison wieder stattfinden soll. Die TG Bobstadt zögerte nicht lange und hat nach der Bewerbung auch direkt die Ausrichtung des ersten Turniers im Bereich Süd-Ostdeutschland erhalten. Gleich vier der fünf Turnierformationen der TG durften vor heimischem Publikum am ersten Wochenende in die Saison starten.

Lisa Herrmann bereitete seit einigen Monaten die Tänzerinnen und Tänzer auf den Wiedereinstieg vor. Alle freuten sich riesig, endlich wieder ihr Können vor den strengen Augen der Wertungsrichter zu präsentieren. Auch Abteilungsleiterin Kerstin Fröhlich fieberte dem Heimturnier nach wochenlanger anstrengender Vorbereitungszeit entgegen. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder Tanzsport live sehen zu können, nicht nur über Bildschirme. Natürlich haben wir ein entsprechendes Hygienekonzept für die Veranstaltung entworfen, denn die Gesundheit aller Sportlerinnen und Sportler steht im Vordergrund.“

Erste Bundesliga zu Gast

Am Samstag startete das Turnierwochenende gleich mit einem besonderen Leckerbissen. Die Erste Bundesliga war zu Gast in Bürstadt. Zu den Besten der Besten gehört seit 2019 auch die Formation Piccola mit Trainerin Lisa Herrmann. „Die Turniervorbereitung war in diesem Jahr nicht leicht. Wir hatten in allen Gruppen ständig coronabedingte Ausfälle, so dass über längere Phasen nur mit halber Gruppe trainiert werden konnte,“ erklärte Lisa Herrmann die anstrengende Vorbereitungszeit. Dennoch zeigte sich im Turnier, dass sie vieles richtiggemacht hatte. Fast professionell präsentierten die zehn Tänzerinnen und zwei Tänzer von Piccola ihre neue Choreographie. Nach einer schnellen Bewertung der Vorrunde war direkt klar, dass Piccola im Finale steht. Am Ende verpassten die Bobstädterinnen nur knapp Platz drei und freuten sich riesig über den vierten Platz in der Ersten Bundesliga. Platz eins belegte hier die Formation Arabesque aus Wuppertal.

Am Sonntag starteten gleich drei Formationen der TG. Früh am Morgen durften die „Coco’s“ in der Regionalliga auf der Tanzfläche ihr Können zeigen. Nach einer turbulenten Vorbereitung mit zwei verletzen Tänzerinnen, die nicht starten konnten, war die Formation dennoch bestmöglich vorbereitet. Leider sollte es mit dem Verletzungspech aber nicht genug sein. In der Vorrunde landete eine Tänzerin nach einer Hebefigur so unglücklich, dass sie auf der Fläche liegen bleiben musste und nicht mehr laufen konnte. Nach der ersten Versorgung vor Ort und dem Transport in ein nahe gelegenes Krankenhaus, mussten die übrigen Tänzerinnen den Schock schnell überwinden und direkt wieder die Turnierfläche betreten.

Sensation im Nachwuchs

Fast professionell zeigten die jungen Damen, was sie können, stellten noch schnell die Choreographie mit Trainerin Lisa Herrmann um und sorgten für eine absolute Sensation. Trotz des Verletzungspechs ertanzten sie sich die Goldmedaille in der Regionalliga. Die Freudentränen waren am Ende bei den Tänzerinnen kaum zu übersehen. Am Nachmittag ging es dann weiter mit dem Turnier der Jugend: Es starteten die Dance Company MIO, die aus der Kinderliga „herausgewachsen“ ist und in diesem Jahr erstmals in der Jugendliga startet, sowie die „neo dance company“. Im Dezember konnte sich die neo dance company bei der Weltmeisterschaft im Jazz beweisen, zeigte dort, was sie drauf hat und belegte den achten Platz.

Beide Formationen tanzen in diesem Jahr in der Jugendverbandsliga, der höchsten Jugendliga in Hessen. Mit ihren kreativen Choreographien hebt sich Herrmann auch in diesem Jahr wieder deutlich von der startenden Konkurrenz ab. Die Musikauswahl und Idee sowie die Umsetzung der Tänzerinnen beider Jugendformationen überzeugte auch die Wertungsrichter und sorgte für Jubelschreie bei der offenen Wertung. Die jüngeren MIOs sorgten gleich beim ersten Turnier für die Überraschung der Saison. Die 13-Jährigen ergatterten sich die Bronzemedaille und schafften mit Platz drei eine kleine Sensation. Mindestens genauso laut war der Jubel bei der 15-jährigen „neo dance company“. Mit der Traumwertung 1-1-1-1-1 und somit allen Bestnoten machten sie ihren Saisonstart perfekt und sorgten für die letzte Sensation des Turnierwochenendes.

Bürgermeisterin Bärbel Schader übernahm die Schirmherrschaft des Turniers und eröffnete zusammen mit Landrat Christian Engelhardt und der TG-Vorsitzenden Manuela Lau das große Wochenende. Die Auftritte der KIDS company und MINI kids company des Studios TANZbar in Biblis rundeten das tolle Programm am Turnierwochenende ab. red