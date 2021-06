Gottesdienste wieder in Präsenz

Bobstadt. Die evangelische Kirchengemeinde Bobstadt teilt mit, dass dank sinkender Corona-Infektionszahlen Präsenzgottesdienste möglich sind. Deshalb starten sie ab Sonntag, 6. Juni, wieder mit dem Angebot vor Ort. Um 9 Uhr beginnt die Feier unter den üblichen Corona-Bedingungen: Hände desinfizieren, Kontaktdaten am Eingang hinterlassen, Abstand halten, Maske bis zum Sitzplatz tragen. Der Kirchenvorstand und die Pfarrer freuen sich sehr auf die Gottesdienstbesucher.

Mit Blick auf die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni appelliert die Gemeinde an alle, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Da es in Bobstadt nur Briefwahl gibt und die Wahlunterlagen den Gemeindemitgliedern bereits zugesandt wurden, ist es möglich, schon jetzt die Stimmen abzugeben. Das Rücksendeporto ist schon bezahlt. Der Kirchenvorstand hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. red