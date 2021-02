Bobstadt. Die evangelische Kirchengemeinde Bobstadt möchte in dieser Zeit, in der keine Präsenzgottesdienste stattfinden können, die Möglichkeit bieten, in der Kirche zum kurzen, stillen Gebet zu verweilen. Daher wird die Kirche am Sonntag, 7. Februar, von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Die geltenden Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Außerdem wollen die Verantwortlichen als Live-Alternative zum Präsenzgottesdienst ebenfalls ab 7. Februar immer sonntags, 17 Uhr, Zoom-Andachten anbieten, um damit auch einen Austausch in Ton und Bild zu ermöglichen. Die Zugangsdaten zu dem Angebot können im Internet unter www.buerstadt-evangelisch.de, Rubrik Gottesdienste abgerufen werden. red