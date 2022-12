Zahlreiche Gottesdienste stehen über die Feiertage in den katholischen Kirchen des Pastoralraums Südliches Ried an. Am Heiligabend, 24. Dezember, werden ökumenische Kinderkrippenfeiern um 15 Uhr in St. Bartholomäus Biblis sowie zeitgleich in St. Christophorus in Wattenheim und in der evangelischen Kirche von Groß-Rohrheim gefeiert. Ebenfalls um 15 Uhr gibt es eine Krippenfeier für Familien in

...