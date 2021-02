Bürstadt. Die Kirchenvorstände der evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt und Bobstadt haben in Anbetracht des Infektionsgeschehens beschlossen, während der Zeit des Lockdowns auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Als Live-Alternative werden am Sonntag, 31. Januar, sowie am 7. und 14. Februar jeweils um 17 Uhr Zoom-Andachten angeboten, bei denen eine persönliche Begegnung über Rechner oder Smartphone – nach Wunsch mit Video – oder einfach telefonisch möglich ist. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.buerstadt-evangelisch.de, Rubrik Gottesdienste hinterlegt. Die evangelische Kirche in Bobstadt ist am Sonntag, 31. Januar. von 14 bis 15 Uhr als Ort der Ruhefindung geöffnet. Eine Anmeldung des Besuchs ist nicht erforderlich. red