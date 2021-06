Gottesdienste ohne Prozession

Bürstadt/Biblis. Auch wenn keine Fronleichnams-Prozessionen stattfinden, feiern die katholischen Gemeinden in der Region am Donnerstag, 3. Juni, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. „Fronleichnam fällt nicht aus“, heißt es im Gemeindebrief der Bürstädter Pfarrgruppe. Um 10.30 Uhr beginnt ein Festgottesdienst im Garten von St. Peter.

Der Gottesdienst für die Pfarrgruppe Bobstadt und Hofheim findet in diesem Jahr in Bobstadt statt, bei gutem Wetter im Freien auf dem Kirchenvorplatz. Statt der Prozession wird es eine Station am Kreuz vor der Kirche geben mit sakramentalem Segen. In Biblis findet das Hochamt zu Fronleichnam um 10 Uhr in St. Bartholomäus statt. Eine Anmeldung im jeweiligen Pfarrbüro ist erforderlich. sbo