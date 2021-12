Gottesdienstbesuch ohne Nachweis

Bürstadt. In den katholischen Kirchen St. Michael und St. Peter brauchen Gottesdienstbesucher nach wie vor weder einen Impf- noch einen Testnachweis. Dafür bleibt die Personenzahl begrenzt, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Darauf weist Pfarrer Peter Kern ausdrücklich hin. „Das regelt in großer Verantwortung jede Pfarrgruppe für sich“, macht er deutlich. Bereits ausgebucht sind die beiden Christmetten am Heiligen Abend um 17 Uhr.

In der Bürstädter Pfarrgruppe und damit in St. Michael und St. Peter gelte die Null-G-Regelung, erläutert Pfarrer Kern. Lediglich die Pfarrgruppe Bobstadt/Hofheim hat die 3G-Regel eingeführt, Gottesdienstbesucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein.

Auch wenn in Bürstadt kein Nachweis benötigt wird, müssen eine ganze Reihe an Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand und Maskenpflicht eingehalten werden. Bis auf kurze Antwortgesänge und Rufe wird auch nicht gesungen. Eine vorherige Anmeldung bleibe weiterhin unbedingt notwendige Voraussetzung für den Besuch der Sonn- und Feiertagsgottesdienste, betont Kern. „Ohne diese gibt es keinen Zugang zu den Gottesdiensten.“ Dafür bleiben den Gottesdienstbesuchern an den Kirchentüren die entsprechenden Nachweise erspart.

Da Abstände einzuhalten sind, sei eine Kontrolle über die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer im Vorfeld unbedingt notwendig, so Kern. „In St. Michael nehmen wir aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 100 Personen, in St. Peter 70 Personen auf.“ Wer sich entschließt unangemeldet zum Gottesdienst zu kommen, müsse warten, ob es noch freie Plätze gibt.

Christmetten ausgebucht

Wie der Bürstädter Pfarrer und Dekan erläutert, macht die hessische Landesverordnung den Kirchen keine Vorschriften. Sie spreche Empfehlungen aus, die die Bistumsleitung dann wiederum als Empfehlungen umsetze und an die Pfarrgemeinden weitergebe. „Die Bistumsleitung in Mainz legt Wert darauf, dass es Regelungen gibt, die auch nicht immunisierten Personen die Möglichkeit gibt, einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen.“

Peter Kern macht zudem auf die Gottesdienste der Pfarrgruppe am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen bis Neujahr aufmerksam: Am 24. Dezember, finden zwei Krippenfeiern für Familien statt: um 14 Uhr im Pfarrgarten von St. Peter und um 15 Uhr in St. Michael. Für die beiden Christmetten, jeweils um 17 Uhr in den Kirchen St. Michael und St. Peter sind keine Anmeldungen mehr möglich.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt um 9 Uhr der Weihnachtsgottesdienst in St. Peter und um 10.30 Uhr in St. Michael. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, werden die Anfangszeiten der Weihnachtsgottesdienste getauscht: In St. Michael geht es dann um 9 Uhr los, in St. Peter um 10.30 Uhr.

Der feierliche Jahresschlussgottesdienst findet an Silvester, 31. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Michael statt. Der Neujahrsgottesdienst zum Hochfest der Gottesmutter Maria wird am 1. Januar, 18 Uhr in St. Peter gefeiert. red

