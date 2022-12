Gottesdienst für Kinder

Bürstadt. Am Samstag, 10. Dezember, wird in der Evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt wieder ein KinderKirchenMorgen gefeiert. Unter dem Motto „Hast du mich nicht erkannt?“ wird von 9.30 bis 12 Uhr gefrühstückt und der Kindergottesdienst mit einer schönen Geschichte gefeiert. Die Krippenspielkinder bereiten sich anschließend auf Weihnachten vor, alle anderen können parallel an einem Kreativangebot teilnehmen.

Das Team freut sich, wenn Besucherinnen oder Besucher ein selbst gebackene Plätzchen mitbringen. Dazu gibt es den beliebten Orangen-Tee-Punsch. Wie immer sind alle Kinder ab vier Jahren - unabhängig von Konfession und Wohnort – herzlich eingeladen. red