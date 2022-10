Goldenes Ehrenabzeichen für Urgestein Dieter Heiser

Bobstadt. Die Coronapandemie hat auch bei der Feuerwehr in Bobstadt ihre Spuren hinterlassen. Umso mehr freute sich Wehrführer Sebastian Kaiser, seine Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Aktive und deren Familienangehörige bei einem gemeinsamen Abend wiedertreffen zu können. Man hatte sich im Gerätehaus versammelt. Kaiser dankte für den unermüdlichen Einsatz der Kräfte. Doch sein besonderer Dank galt den Familienangehörigen, „die es überhaupt erst ermöglichen, dieses Ehrenamt auszuüben“.

Beförderungen und Ehrungen Beförderungen: Zu Oberfeuerwehrmann/-frau wurden Vanessa Kleine und Pascal Sipahi befördert, zu Oberlöschmeister/-meisterin Susanne Merl und Christoph Heiser. Staatliche Ehrungen: 50 Jahre Dieter Heiser. Vereinsehrungen: 45 Jahre: Günther Dinges. 35 Jahre: Christian Heiser. 30 Jahre: Manuel Gennagel. 25 Jahre: Dirk Neumann, Dominik Bolz. Zehn Jahre: Emil Kaiser, Willy Götte, Till Ritschel. Tatzen: Stufe 1: Timo Kaiser. Stufe 3: Bastian Heiser, Philipp Schmitt. Stufe 4: Selma Spannagel. Floriansmedaille: Jasmin Molitor, Marcel Reinhardt, Vanessa Kleine. Jugendflamme: Stufe 2: Felix Hofer. Stufe 3: Till Ritschel. Fell

Jasmin Molitor, Leiterin der Bobstädter Kinderfeuerwehr, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feierte, berichtete von erfolgreich absolvierten Tatzenprüfungen. Diese werden in vier Altersstufen abgenommen. Dabei lernen die Kinder spielerisch feuerwehrtechnisches Grundwissen. Die Absolventen erhielten unter dem Beifall der Feuerwehrfamilie ihre Urkunden und Abzeichen.

Jugendfeuerwehrwart Christian Ludwig hatte tief in der Fotokiste gewühlt und präsentierte lustige Bilder aus der Vergangenheit von Felix Hofer und Till Ritschel. Beide Jungs gaben ihre Jugend-Feuerwehrhelme zurück und erhielten neue Aktivenhelme. Ludwig versicherte ihnen: „Wir sind stolz auf Euch.“ In einer Bilderdokumentation berichtete er zudem von Übungen und Ausflügen. So war man gemeinsam bei einer Kanufahrt, hat das Skispringen in Villingen besucht und war klettern an einer Kletterwand und im Felsenmeer. Lustige Bilder gab es auch vom Zeltlager zu sehen.

Da Stadtbrandinspektor Uwe Schwara verhindert und auch kein Vertreter der Kreisfeuerwehr gekommen war, übernahm Sebastian Kaiser auch die Beförderungen und Ehrungen (siehe Infokasten). Seine Schwester und Feuerwehrvereinsvorsitzende Susanne Merl übernahm die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Die staatlichen Ehrungen nahmen Bürgermeisterin Bärbel Schaden und Erster Stadtrat Christoph Lang vor. „Schön zu sehen, wie sich die Vereinsfamilie entwickelt“, stellte Schader fest. Das junge Team nannte sie perfekt aufgestellt. Zudem trügen „Familiendynastien“ den Geist der Gemeinschaft weiter. Auch zukünftig will die Bürgermeisterin die Ausbildung unterstützen.

Mit langanhaltendem Applaus gratulierten die Versammelten dem Feuerwehr-Urgestein Dieter Heiser. Mittlerweile in der Alters- und Ehrenabteilung erhielt er vom Bezirksfeuerwehrverband das Goldene Ehrenabzeichen und eine Urkunde für 50 Jahre Zugehörigkeit. Auch Gerätewart Dominik Bolz erhielt für 25 Jahre aktiven Dienst das silberne Brandschutzabzeichen am Bande im Namen des hessischen Ministerpräsidenten.