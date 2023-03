Gold und Silber zum Auftakt

Biblis/Bobstadt. Die Nachwuchstanzformationen „Kico“ und „Mio“ der Tanzbar Biblis und TG Bobstadt durften kürzlich ihr erstes Saisonturnier 2023 tanzen. Beide Formationen beeindrucken gleichermaßen und sichern sich auch in der neuen Saison wieder die ersten Plätze auf dem Treppchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am frühen Samstagmorgen machten sich zunächst die jüngsten Tänzerinnen und ein Tänzer der „Kidscompany“ mit vielen Eltern und Fans etwas nervös auf den Weg nach Aschaffenburg. Nur vier Tage vor Saisonstart musste kurzfristig die von Lisa Herrmann auf zwölf Tänzern konzipierte Choreografie umgestellt werden, da sich eine Tänzerin den Arm gebrochen hatte. Zusammen mit Trainerin Lisa Herrmann und Nachwuchs-Trainerin Melina Fertich haben die Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren dann in nur wenigen Tagen teils neue Plätze lernen müssen. Den besonderen Umständen entsprechend waren die jungen Tänzer dennoch gut vorbereitet und gespannt, was die anderen Formationen im letzten Jahr erarbeitet hatten. Nach einer zwar noch etwas nervösen aber dennoch souverän getanzten Vorrunde qualifizierten sich die „Kicos“ direkt fürs Finale der letzten sechs Mannschaften. Mit einer deutlichen Steigerung im Finale warteten alle dann ganz gespannt auf die erste offene Wertung in dieser Saison. Die Jubelschreie waren nicht zu überhören: Mit der Traumwertung 1-1-1 sicherten sich die „Kicos“ den deutlichen Tagessieg und freuten sich über den goldenen Siegerpokal.

„Mio“ tanz sich ins Finale

Am Nachmittag startete dann die Jugendformation „Mio“ in selber Halle in ihre neue Saison. Das 15-köpfige Team bereitete sich zusammen mit ihrer Trainerin Lisa Herrmann und Nachwuchs-Trainerin Marilena Seng intensiv auf den Saisonstart vor und übte fleißig die anspruchsvolle und konditionell fordernde Choreografie zum Titel „Godspeed“, die Lisa Herrmann gemeinsam mit Profi-Tänzerin Lisa Beese kreierte. Nach einer bereits zufriedenstellenden Vorrunde tanzten sich die „Mios“ ebenso souverän wie ihre jungen Vereinskollegen am Morgen, ins Finale der letzten sechs Mannschaften.

Mit einer deutlichen Steigerung im Finale warteten dann alle gespannt auf die offene Wertung. Auch diesmal war die Freude der Tänzerinnen und Fans kaum zu überhören. „Mio“ tanzt sich gleich im ersten Turnier auf den Silberrang und steigert damit die Leistungen aus dem Vorjahr. Sogar verpassen sie nur ganz knapp mit dem Unterschied von nur einer einzigen Platzziffer Platz eins. red