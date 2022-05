Gold und Silber grandios ertanzt

Bobstadt. Es war ein aufregender Tag für die zwölf Tänzerinnen und den einen Tänzer der neu gegründeten KIDScompany des Studios TANZbar und der TG Bobstadt. Nach langer Wartezeit durften die Acht- bis Zehnjährigen endlich das erste Turnier überhaupt bestreiten. In der letzten Woche wurde fast täglich trainiert und alles gut vorbereitet. Die Choreographie sitzt, Kostüme passen und Schminke wurde gekauft, damit die KIDScompany perfekt gerüstet ins Turnier starten konnte. Gleich im ersten Turnier musste gegen zehn andere hessische Mannschaften angetreten werden.

Nach einer noch etwas nervösen Vorrunde mit kleinen Patzern präsentierten sich die Kinder im Finale dann voller Freude und Selbstbewusstsein. Mit großer Spannung fieberten dann alle der offenen Wertung entgegen und nicht zu überhören waren die Jubelschreie, als die fünf Wertungstafeln in die Luft ragten. Mit einer klaren Wertung ertanzten sich die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer gleich beim allerersten Turnier die Goldmedaille. Bereits nächsten Sonntag, 15. Mai, steht das zweite Turnier an.

Ebenso erfolgreich beendete Coco das zweite Turnier der Regionalliga im entfernten Thüringen. Nach dem ersten Platz im ersten Turnier war der Anspruch natürlich hoch, wieder einen der vorderen Plätze zu ergattern. Aufgrund der weiten Fahrt hatten die Tänzerinnen nur eine sehr kurze Nacht, denn morgens um 4 Uhr startete der Bus nach Saalfeld.

Etwas müde, aber motiviert kämpften sich die Tänzerinnen über drei anstrengende Runden bis ins Finale und freuten sich am Ende riesig über Platz zwei. In der Gesamtwertung der Regionalliga belegt Coco aktuell den ersten Platz. 0,5 Platzpunkte trennen sie zu Platz zwei. Es bleibt also weiterhin spannend. red