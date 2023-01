Gold und Silber für die Kämpfer

Bürstadt. Mit sieben gemeldeten Kämpfern wollte der Judoverein Samurai Bürstadt am Nikolausturnier antreten, allerdings waren vier davon an diesem Tag krank und so fuhren nur drei Kämpfer nach Elz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem gut besuchten Turnier mit mehr als 150 Teilnehmern begannen zuerst die weiblichen Kämpferinnen. Erste Starterin des Tages war Tara Greiß. Nach einem holprigem Beginn konnte sie sich in drei von vier Kämpfen behaupten. Sie belegte somit Platz zwei mit einer Silbermedaille und wurde von ihren Mitstreitern gebührend bejubelt. Danach kam Dominik Ritter zum Zug. Er trat im Modus „Best of three“ gegen seinen Kontrahenten an. Er gewann die zwei Kämpfe, die in einem großen zeitlichen Abstand stattfanden, sehr souverän mit Ipon. Er freute sich mit seinem Trainer über eine Goldmedaille.

Michal Stemplowki startete in der Altersklasse U15 mit sieben Gegnern. Es war sein zweiter Kampf in seiner Laufbahn, aber leider verlor er den Vergleich. Somit konnten die Sportler des Judovereins Samurai Bürstadt zwei Medaillen mit nach Haus nehmen. red