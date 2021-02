Bürstadt. Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die SPD die Bürgerbeteiligung in Bürstadt stärken. Dass sie damit so kurz vor der Kommunalwahl kommt, kritisierte die CDU scharf. Philipp Ofenloch fand, als gewählter Stadtverordneter könne er jederzeit Anträge stellen – und den zur Bürgerbeteiligung hatte er so ähnlich schon einmal vorgebracht.

Das Freizeitkickergelände – und der Umgang mit Petitionen in Bürstadt – führt erneut zu Streit zwischen Opposition aus SPD und Grünen mit CDU und FDP. © Berno Nix

AdUnit urban-intext1

Seine Ideen sind vielfältig: Von einem Bürgerhaushalt mit eigenem Budget über bessere Möglichkeiten, sich online mit Fragen und Anliegen an die Stadt zu wenden bis hin zu politischen Sitzungen im Freien reichen Ofenlochs Vorschläge. Auch einen Behindertenbeirat möchte er einrichten – eine alte Forderung der SPD. Ofenloch betonte, ein „besseres Verhältnis zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung“ anzustreben. Derzeit sei die Situation „durchaus angespannt“. Und das sei noch „nett formuliert“. Als Beispiel nannte er die Petition zum Erhalt des Freizeitkickergeländes, auf die die Jugendlichen nie eine Antwort aus dem Rathaus erhalten hätten. „Weil es gar nicht bebaut wird“, entgegnete Alexander Bauer (CDU). Er fand, Ofenlochs Antrag sei „mit dem heißen Atem der Freien Wähler im Nacken“ formuliert worden. Die Bürger besser mitzunehmen, ist erklärtes Ziel der Freien Wähler.

Änderungsantrag liegt nun vor

CDU-Fraktionschefin Ursula Cornelius und Dr. Gerhard Weitz erklärten nach Bauers lautstarker Tirade, das Thema sachlich behandeln zu wollen. Auch sie fanden den Zeitpunkt dafür ungünstig, zudem müsse an den einzelnen Punkten weiter gearbeitet werden: am besten nach der Wahl im kleinen Kreis mit den neu gewählten Vertretern. Das lehnte Ofenloch jedoch ab: „Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, dann wird das Thema nicht mehr auf der Tagesordnung landen.“

Zustimmung signalisierte nur Erhard Renz von den Grünen. „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr junge Leute mit kreativen Ideen kommen und diskutieren – und nicht mehr die alten Verweigerer hier sitzen.“ Als über alle zehn Punkte abgestimmt wurde, lehnte die Mehrheit aus CDU und FDP jeden einzelnen ab. Am Freitag gab Ursula Cornelius dann einen Änderungsantrag dazu für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 24. Februar, heraus. Sie schlägt vor, dass sich nach der Kommunalwahl eine Arbeitsgruppe bilden soll, die über die Ideen zur Bürgerbeteiligung, deren Kosten und Umsetzbarkeit berät.

AdUnit urban-intext2

Glasfaseranschluss: Bürstadt könnte bis 2023 flächendeckend mit schnellem Internet versorgt werden. Dafür hat die Stadt im Dezember einen Kooperationsvertrag mit der Firma „Deutsche Glasfaser“ geschlossen. „Wenn 40 Prozent der Privathaushalte einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, wird die ganze Stadt damit ausgestattet“, erklärte Tim Lux von der Verwaltung. Mitte März starte dafür eine große Werbeaktion in der Stadt. Bis Mitte Juni soll dann feststehen, ob sich genügend Interessenten finden. „Es liegen teilweise schon Leerrohre im Boden, so dass wahrscheinlich nur punktuell Straßen geöffnet werden müssen“, sagte Lux. Gespannt ist er, ob so viele Bürger das Glasfaser überhaupt wollen. „Das ist jetzt quasi ein Markttest, und danach wissen wir, wie die Bevölkerung darüber denkt.“ Auf jeden Fall gelte das Angebot für die gesamte Stadt, inklusive Bobstadt, Riedrode und Boxheimerhof. Lux möchte die Politiker, die schon lange schnelles Internet fordern, dafür mit ins Boot holen und an einer ersten Informationsveranstaltung online beteiligen. Alle Bürger sollen im März einen Brief aus dem Rathaus mit weiteren Informationen zur Kooperation mit dem Unternehmen erhalten.

Finanzen: Der Bürstädter Haushalt 2021 ist genehmigt. Für Alexander Bauer (CDU) ein Grund zur Freude, da die Stadt nun geplante Personalstellen besetzen und Ausschreibungen für Investitionen auf den Weg bringen könne. Gunter Kühn (SPD) dagegen wiederholte die Kritik seiner Partei an den hohen Ausgaben. „Das führt zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1628 Euro.“ Diese steige bis in drei Jahren sogar auf gut 2500 Euro pro Einwohner, rechnete er vor. „Hoffentlich nutzen dann auch viele unseren neuen Campus, sonst zahlen alle die Last für einige wenige.“ Darüber hinaus rechnen Kühn und Fraktionschef Franz Siegl damit, dass bald die Grundsteuer erhöht wird. „Die CDU mahnt zwar immer wieder sparsames Verhalten an“, so Kühn, „aber nur da, wo es um Vorschläge von SPD und Grüne geht“. Siegl fügte noch in Richtung der Freien Wähler hinzu, ihre Forderung, die Straßenbeiträge abzuschaffen, sei populistisch. Denn die Millionen für Straßensanierungen könne die Stadt gar nicht anderweitig erwirtschaften. Darauf reagieren konnten die Kandidaten der Freien Wähler nicht, da sie als Zuhörer in der Sitzung saßen. Alexander Bauer entgegnete aber direkt: Für Bürstadt sei „die Frage der Zinsbelastung entscheidend“, und für die neuen Kredite bestehe keinerlei Zinsrisiko: „Die Darlehen für unseren Campus werden innerhalb einer Generation abgetragen.“

AdUnit urban-intext3

Kinderbetreuung: „Ab Montag fahren alle Gruppen wieder im Normalbetrieb“, kündigte Bürgermeisterin Bärbel Schader an. Allerdings gibt es verkürzte Öffnungszeiten: Die Betreuung endet um 14.30 Uhr. Dass die Erzieher nicht zwischen den Gruppen wechseln können, mache die Arbeit weiterhin schwierig. Ab März sollen die Eltern dann wieder die normalen Gebühren zahlen für die Kitas. Bis dahin werden die einzelnen Tage, die die Kinder betreut wurden, abgerechnet.