Girls’ und Boys’ Day gegen Rollenklischees

Bürstadt. Ein Dutzend Jugendliche nutzten das Berufsorientierungsangebot der Stadt Bürstadt zum bundesweiten Girls‘ und Boys‘ Day. Einen Vormittag lang bestand die Möglichkeit, in die Abläufe von Kindertagesstätten, vom Ordnungsamt oder städtischen Betriebshof hineinzuschnuppern. Besonders gefragt waren die Kindertagesstätten Kunterbunt, Bärenhöhle, Zwergenwald, Sonnenschein und das Entdeckernest bei den sieben Jungs, während die interessierten Mädchen ab dem zwölften Lebensjahr beim Ordnungsamt und Betriebshof eingesetzt wurden. So wurde der Ursprungsgedanke der Aktion von einer Berufswahl frei von Rollenklischees sowie das Entdecken individueller Stärken und Talenten der Teilnehmer an diesem Tag gefördert. Zum Abschluss ging es ins Rathaus, in dem Bürgermeisterin Bärbel Schader, das Leitungspersonal der Kindertagesstätten sowie Dezernatsleiter Martin Niederhöfer die Teilnehmer mit einem Zertifikat und einem kleinen Präsent belohnten. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1