„Gewalt kommt nicht in die Tüte“

Bürstadt/Lampertheim. Für ein klares Nein gegen Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen setzen sich seit etlichen Jahren die Städte Bürstadt und Lampertheim gemeinsam ein und rufen hierbei zu einem Präventionsmonat auf. So findet im November die „Brötchentütenaktion – Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ statt, und zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ gastiert Kabarettistin Lizzy Aumeier im Bürgerhaus Bürstadt. Zuvor wird die Künstlerin zudem die Fahne von Terres des Femmes „frei leben – ohne Gewalt“ vor dem Rathaus hissen.

Bei der Vorstellung der Programmpunkte im Präventionsmonat machten Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader und der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer gemeinsam mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten aus Bürstadt, Gerasimoula Grigoraki, sowie aus Lampertheim, Sonja Niederhöfer, und Vanessa Holz vom Bürstädter Kulturbeirat darauf aufmerksam, dass Frauen und Mädchen immer noch stark von Gewalt gefährdet sind. Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“, der 1999 von der UN-Generalversammlung am 25. November beschlossen wurde, wird seit 1981 weltweit durch Aktionen von Menschenrechtsorganisationen ergänzt.

Corona verschärft Situation

Lizzy Aumeier steht für bayrischen Humor. Am 26. November tritt sie zum Interna-tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Bürgerhaus auf. © Christine Dirigo

„Es geht um die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen. Im Zentrum rücken Themen wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung ebenso wie Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Zwangsheirat“, so die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Es sei traurig, dass dieses Thema nicht abnehme, sondern an Präsenz gewinne, ergänzte Schader. Dem pflichtete ihr Kollege Störmer bei und verwies auf die aktuelle Polizeistatistik.

Gerade durch Corona und die soziale Isolation, durch beruflichen und finanziellen Druck und durch räumliche Enge sei es vermehrt zu häuslicher Gewalt gekommen – während der Pandemie gut versteckt in den eigenen vier Wänden, durch fehlende Kontakte oder Homeschooling noch weniger sichtbar für Außenstehende. Deshalb, so Schader und Störmer, wollen sie helfen und ein Zeichen setzen: Im Fokus steht zwar die Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie verurteilten jedoch alles, was mit physischer und psychischer Gewalt zu tun hat, egal gegen welches Geschlecht. Wichtig sei, dass in der Gesellschaft hingeguckt, gehandelt, geholfen und zugleich auch bestraft werde.

Der Präventionsmonat beginnt mit der Verteilung der Brötchentüten „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“, initiiert vom Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße. Auf der Tüte ist in zehn Sprachen das Credo „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ zu finden sowie Hilfsangebote. Im Kreis Bergstraße wurden etwa 129 000 Brötchentüten in 130 Bäckereien und Filialen verteilt. Schader und Störmer wollen persönlich in Bäckereien mithelfen und die gekauften Waren in die besonderen Tüten packen und ausgeben. Schader kommt am Samstag, 6. November, um 9 Uhr zur Bürstädter Bäckerei Gebhardt, Nibelungenstraße 22. Störmer steht zur gleichen Zeit hinter der Theke in der Konditorei Schmerker, Wormser Straße 84, in Lampertheim.

Weiter geht es mit dem Hissen der Fahne von „Terre des Femmes“, mit der Kampagne „XX#bornequal“ – die Geschlechter seien ebenbürtig (born equal). Frauen und Mädchen darf keine Gewalt angetan werden, weil sie zwei X-Chromosomen besitzen. In Lampertheim wird die Fahne vom Bürgermeister und der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten am Dienstag, 23. November, 14 Uhr, vor dem Rathaus gehisst.

Am Freitag, 26. November, wird um 18 Uhr die Fahne am Rathaus in Bürstadt mit Schader, Störmer, den beiden Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten und mit Kabarettistin Lizzy Aumeier gehisst. Diese gastiert am gleichen Abend, als Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, um 19 Uhr im Bürgerhaus. Es ist eine Kooperation der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten mit dem Kulturbeirat Bürstadt. Das neue Programm „Lizzy Special!“ von Lizzy Aumeier wurde für diesen besonderen Tag speziell angepasst und verspricht eine Kabarettistin in Höchstform.