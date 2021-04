Gewählt für politische Veränderung

Bürstadt. In einer Stellungnahme verteidigt Fraktionschef Torsten Pfeil das Vorgehen der Freien Wähler. Damit antwortet er auf den Vorwurf der CDU, dass Freie Wähler, SPD und Grüne ein Bündnis zur Postenverteilung gebildet hätten, um die Christdemokraten abzustrafen.

„Die Freien Wähler wurden in erster Linie gewählt, um die politischen Gegebenheiten in Bürstadt zu verändern. Das dies nicht im Interesse der CDU ist, scheint offensichtlich“, sagt Torsten Pfeil. „Da wir auch im Magistrat das Modell der wechselnden Mehrheiten anstreben, war eine Abstimmung der Freien Wähler mit den Grünen und der SPD unausweichlich.“ Nur so sei es möglich gewesen, den Magistrat auf zehn Mitglieder festzusetzen und damit eine Mehrheit von CDU/FDP zu vermeiden.

„Einigung ist legitim“

© Berno Nix

„Gespräche über verschiedene Vorsitzfunktionen haben unter allen Fraktionen stattgefunden“, betont Pfeil. „Letztlich trifft auch hierbei die Mehrheit die Entscheidung.“ Der CDU stehe es frei, sich Mehrheiten für die Verteilung von Aufgaben zu suchen. „Dass sich Freie Wähler, Grüne und SPD in dieser Sache geeinigt haben ist legitim und sollte respektiert werden“, macht Pfeil deutlich.

Die drei genannten Fraktionen hätten sich deutlich dafür ausgesprochen, dass der CDU der wichtige Haupt- und Finanzausschuss angeboten werde. Außerdem habe die CDU mit Bürgermeisterin Bärbel Schader und dem Ortsvorsitz in Riedrode insgesamt drei wichtige Positionen inne, zählt Pfeil auf. „Ab dem 21. April wird es keine Opposition mehr geben“, kündigt Pfeil an. Einzig die gute Idee für Bürstadt stehe im Vordergrund. Dadurch müsse nun jede Partei oder Wählergemeinschaft immer wieder aufs Neue überzeugen.

Die SPD hat am Donnerstagabend zu einem Pressegespräch eingeladen, bei dem die aktuellen politischen Entwicklungen Thema sein werden. ps (Bild: Berno Nix)