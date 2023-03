Gesue und Koch bleiben an der Spitze

Bürstadt. Bei den Bürstädter Grünen ist derzeit Kontinuität Trumpf. Bei der Ortsverbandssitzung standen am Freitagabend im Back- und Brauhaus Drayß Vorstandswahlen an – und das Ergebnis war wenig überraschend. Einstimmig votierten die anwesenden Mitglieder für die bisherigen Amtsinhaber Lisa Gesue und Uwe Koch, zu Beisitzern wurden Jan Hoffmann und Cyro Klein gewählt.

Schon zuvor gab es wenig Grund zu Unzufriedenheit. Die von Hoffmann skizzierte Finanzlage präsentierte sich als sehr zufriedenstellend. „Es ist eine gute Kasse, um viele Aktionen durchführen zu können“, stellte er – nicht zuletzt mit Blick auf die im Oktober anstehenden Landtagswahlen – fest.

Lisa Gesue gab für ihre Partei als Ziel aus, stärkste Kraft in Hessen zu werden, und versprach viel Engagement im nun bald beginnenden Wahlkampf. Auf lokaler Ebene rückte sie die Zusammenarbeit mit anderen Ortsverbänden, wie zum Beispiel den Parteifreunden aus Lampertheim, in den Fokus, da eine solche Kooperation die Wirksamkeit der Aktionen vergrößern würde.

Cyro Kleins Hauptaugenmerk lag auf der Verkehrssituation in und um Bürstadt. Er bezeichnete es als schwierig, grüne Politik zu machen, da in der Verwaltung rund um Bürgermeisterin Barbara Schader „eingefahrene Züge“ zu beklagen seien, ganz nach dem Motto: „Was die Chefin nicht möchte, läuft nicht.“ Jan Hoffmann sah es als Problem an, dass es unter der Führung von Schader keinerlei offene Ohren für Klimaschutz-Argumente gebe.

Uwe Koch rückte die bislang vergebliche Suche nach einem Platz für die geplante Obdachlosenunterkunft in den Mittelpunkt. Insbesondere die von der CDU ins Gespräch gebrachte Bebauung des Freizeitkickergeländes sah er sehr kritisch. Koch rief die Bürger dazu auf, sich am Prozess der Lösungsfindung stärker zu beteiligen und bezeichnete die Preisgabe des beliebten Freizeitkickergeländes als „letzte Option“.

Gegen Ende der Sitzung wies er auf einige bevorstehenden Termine der Bürstädter Grünen hin: Am 25. April wird sich der Stammtisch im Bürgerhaus Riedrode mit dem Thema „Windenergie“ befassen, Fachreferent inklusive. Am 10. Juni laden die Grünen zum Sommerfest auf das Gelände der Pfadfinder, und am 19. August werden unter der Leitung von Cyro Klein bei einer Radtour alle Baustellen der Bürstädter Gemarkung abgefahren. jkl