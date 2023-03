Geschwister radeln zu Silber

Biblis. Kürzlich ging es für drei Bibliser Sportler zur Hessenmeisterschaft der Jugend und Elite im Kunstradfahren nach Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Vor allem beim gemeinsamen Auftritt konnten die Geschwister Kassandra und Vinzenz Bauer in ihrer Kür überzeugen.

Anspruchsvoll war der Auftritt für Helena Bauer, die erstmals in der höheren Altersgruppe der Juniorinnen U19 startet und sich gegen bis zu vier Jahre ältere Konkurrentinnen beweisen muss. Nachdem in den letzten Trainings nicht alles rund lief, ging sie mit erhöhter Nervosität auf die Fahrfläche. Den Beginn ihrer Kür zeigte sie fast fehlerfrei. Auch schwere Elemente wie den Sattelstand gelangen problemlos. In der Mitte ihres Programms berührte sie zweimal kurz den Boden, was sie Punkte kostete. Nach zwei größeren Unsicherheiten in der zweiten Hälfte ihrer Kür musste sie kurz vom Rad absteigen. Aufgrund dessen hatte sie mit Zeitproblemen zu kämpfen, musste eine Übung auslassen und beendete ihr Programm in letzter Sekunde. Mit 82,42 Punkten konnte sie den fünften Platz erreichen.

Vinzenz Bauer zeigte in der Gruppe der Junioren von Beginn ein ruhiges und kontrolliertes Auftreten, wodurch er die Kampfrichter von sich überzeugte. Lediglich bei den Übungen in der Mitte seiner Kür, in der er rückwärts fahrend Kunststücke auf seinem Rad präsentierte, musste er geringe Abzüge akzeptieren. Kurz vor Ende seiner Kür berührte er den Boden, was zu einem weiteren Punktabzug führte. Den Rest seiner Kür zeigte er mit wunderschöner Haltung und sicherte sich mit 67,96 Punkte den zweiten Platz.

Zuletzt startete Vinzenz zusammen mit seiner Schwester Kassandra im zweier Elite offen. Nachdem das Geschwisterpaar in den letzten Wochen bereits durchweg überzeugende Ergebnisse lieferten, hatten sie hohe Erwartungen an sich. Auf zwei Rädern konnten sie mit ihrer Haltung glänzen. Vor allem bei den Übungen, die das Duo nebeneinander mit Griffverbindung fuhren, konnten die Kampfrichter kaum Fehler finden. Bei der Kür auf einem gemeinsamen Rad überzeugten sie mit ihrer Kür und zeigten sich von ihrer besten Seite. Belohnt wurde das Geschwisterpaar mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 49,76 Punkten und einem guten zweiten Platz hinter den Vize-Weltmeistern Lea Styber und Nico Rödiger aus Langenselbold. red