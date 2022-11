Die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt bietet am Mittwoch, 30. November,eine Geschichtenstunde für Kinder und Erwachsene an. Beginn ist um 17.30 Uhr im vorweihnachtlich geschmückten neuen Gemeindesaal in der Heinrichstraße 22. Das KinderKirchenMorgen-Team möchte Jung und Alt einladen, abseits vom Alltagsstress die Seele baumeln zu lassen und die Zeit mit allen Sinnen zu genießen. Es werden

...