Geschenke für Kinder gepackt und gesammelt

Bürstadt. Sonnenbotschafterin Luisa-Marie Morweiser ist völlig hin und weg: Die Bürstädterin hat sich zum ersten Mal ganz aktiv für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ins Zeug gelegt und konnte nun 203 Päckchen weitergeben. „Wir haben sie an die zentrale Stelle von Samaritan’s Purse nach Berlin geschickt. Dort werden sie noch einmal kontrolliert und dann verteilt.“ Sie gehen vor allem nach Osteuropa und Afrika, hat Luisa-Marie I. auf Nachfrage erfahren.

Die Sonnenbotschafterin hat zum ersten Mal Päckchen angenommen. Zudem haben sich der Frisörladen ihrer Mutter in der Augustinerstraße und das Geschäft Kids & Casuals von Burkhard Vetter bereiterklärt, die Geschenke aufzubewahren. Dann hat die junge Frau die Werbetrommel gerührt für die Aktion. „Besonders hat mich gefreut, dass sich die SV des Lessing-Gymnasiums an der Aktion beteiligt hat und so über 50 Schuhkartons von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums gesammelt werden konnten“, sagt Luisa-Marie Morweiser dankbar.

Zudem seien noch 425 Euro gespendet worden, die nun für den Transport, die Logistik und Verteilung der Schuhkartons verwendet werden können. Beim Blick auf die Päckchen ist der Sonnenbotschafterin aufgefallen, dass die meisten für Mädchen im Alter von fünf bis neun Jahren gepackt wurden. Sie habe natürlich auch einen Schuhkarton zusammengestellt, erzählt sie. Zuletzt hatte sie als Grundschülerin an der Aktion teilgenommen und hatte diese in guter Erinnerung. „Als Sonnenbotschafterin habe ich wegen Corona kaum Termine. Und ich bin ja angetreten, um etwas zu bewegen. Da fand ich diese Aktion total passend.“

Weitere Geschenke ins Ahrtal

Schon seit vielen Jahren engagiert sich die Bürstädterin Antje Egle für Weihnachten im Schuhkarton. In diesem Jahr war sie gleich doppelt im Einsatz und hat mit der Initiative „Helping Hands“ aus Lampertheim auch noch Geschenke fürs Ahrtal gerichtet und gesammelt. Bei Egle, Horst Schneider in Worms und Karin Hildebrand in Hofheim kamen insgesamt 324 Päckchen an. Die Schuhkartons wurden von Spendern aus Bürstadt, Lampertheim, Worms, Bensheim und Lorsch bei ihnen abgegeben. cos

