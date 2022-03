Geschäftsaufgabe nach mehr als 100 Jahren

Bobstadt. Sie hat den Goldenen Meisterbrief, und ihr Friseursalon „Er-Sie-Es“ in der Holländerstraße 24 ist der letzte seiner Art im Bürstädter Stadtteil. Auch wenn sie das 100-jährige Bestehen ihres Geschäftes vor zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen feiern konnte, so hat sie in ihren 61 Berufsjahren schon jeden Haar-Modetrend mitgemacht.

„Ich habe mit 14 Jahren meine Lehrstelle bei Peter Molitor begonnen und dort auch die Gesellenprüfung gemacht“, erinnert sie sich in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Die aus Biblis stammende Inge Stumpf heiratete Willibald Stumpf und übernahm – nach abgelegter Meisterprüfung – das Geschäft von Schwiegervater Valentin.

„Jetzt kann ich auf insgesamt 61 Berufsjahre zurückschauen und bin seit 35 Jahren selbstständig“, berichtet sie. 1988 erfolgte der Umbau des Wohn- und Geschäftshauses. In den hellen, freundlichen Räumen, die von weiß und rot geprägt sind, empfing sie, gemeinsam mit ihrer Tochter Tanja und Mitarbeiterin Vera Bayer, ihre treue Kundschaft. Die kamen nicht nur aus Bobstadt, sondern scheuten auch eine längere Anfahrt aus den umliegenden Gemeinden und Städten nicht.

Ob eine Braut eine elegante Hochsteckfriseur für ihren schönsten Tag im Leben wünschte oder sportliche Frauen pfiffige Kurzhaarfrisuren wollten – Inge Stumpf und ihr kleines Team hatten die kreativen Ideen und das passende Händchen. Auch wenn sie seit nunmehr 13 Jahren ihren Salon nur noch von Donnerstag bis Samstag geöffnet hat – Ehemann Willibald war in Ruhestand gegangen – kann sie sich für ihr haariges Handwerk immer noch erwärmen. „Doch Anfang April ist endgültig Schluss“, macht sie deutlich. Denn nicht nur mit ihrem Mann will sie ihren Lebensabend genießen. Auch das Heranwachsen ihrer sieben Monate alten Enkelin will sie aktiv miterleben.

„Wir sind früher viel gereist“, erzählt sie. Deshalb müsse sie da nichts mehr nachholen. Schön fände sie es, wenn sie ihr Geschäft in die Hände eines Nachfolgers übergeben könnte. „Ich würde alles drin lassen und würde mich freuen, wenn ich es vermieten könnte.“ Fell