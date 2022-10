Gerichte aus aller Welt

Bürstadt. Unter dem Motto „Küche aus aller Welt zu Gast in Bürstadt“ findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Peter ein Kochevent statt. Wer gerne kocht, trifft hier auf eine gemütliche Runde, die gerne gemeinsam am Herd steht – bei freiem Eintritt.

Speisen aus aller Welt werden gemeinsam geschnippelt, gekocht und anschließend gegessen. Organisiert und vorbereitet wird der Abend von der kfd-Frauengruppe Bürstadt und dem Interkulturellen Büro der Stadt. Als Willkommensgetränk gibt es eine alkoholfreie Bowle, zubereitet aus Traubensaft, Minze und Limette. Zur Vorspeise dann Ntakos aus Kreta, Falafel und Yalleng aus dem Nahen Osten.

Internationale Gerichte

Bei Ntakos handelt es sich um Tomaten und Frischkäse auf Zwieback. Falafel wird aus Tahini, Zitrone, Knoblauch und Joghurt zusammen gestellt, hinter Yalleng verbirgt sich in Weinblätter gewickeltes Gemüse mit Reis. Die beiden Hauptgerichte kommen aus dem Nahen Osten und Deutschland. Maqluba ist Rind- und Hähnchenfleisch, das mit Reis und saisonalem Gemüse serviert wird.

Das deutsche Gericht ist ganz klassisch: Es gibt Kartoffel- und Nudelsalat mit Geflügelwürstchen. Abgerundet wird die internationale Küche von vier Dessertangeboten. Käsekuchen aus Deutschland und Halawat aus dem Nahen Osten. Das ist ein in Zuckerwasser getränkter, mit Käse gefüllter Teig. Dazu gibt es Obstsalat mit Nüssen nach türkischer Art sowie Mocca, Kaffee oder Tee nach afrikanischer Art. Zur besseren Planung sollten Anmeldungen schnellstmöglich telefonisch unter den Rufnummern 06206/70 11 47 oder 06206/759 16 erfolgen. red