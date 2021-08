Gerhard Billau übergibt an Bruno Weingärtner

Nordheim. Kurz und bündig ging die Jahreshauptversammlung des NABU Vogelfreunde Nordheim über die Bühne. Coronabedingt konnten kaum Aktivitäten außerhalb des Natur- und Vogelschutzes angeboten werden. Bei den Neuwahlen wurden die Mitglieder des Vorstandes alle wiedergewählt. Wobei es zu einem Wechsel der Ämter zwischen Gerhard Billau und Bruno Weingärtner kam: Weingärtner übernimmt den Posten des Vorsitzenden, Billau ließ sich, aus Mangel an weiteren Bewerbern, für ein Jahr als Schriftführer wählen.

Vorsitzender Gerhard Billau und Schriftführer Bruno Weingärtner gaben vor den Wahlen einen Rückblick auf das Vereinsgeschehen. Da 2020 keine Mitgliederversammlungen stattfinden konnten, wurden die Aktivitäten 2019 und 2020 gemeinsam in Erinnerung gerufen. So konnten die Mitglieder im Jahr 2019 noch ihren beliebten Vereinsausflug nach Salzburg durchführen. Es gab im gleichen Jahr eine Nachtwanderung, einen Stammtisch, zur Kerwe wurde das Kotelette-Essen angeboten, die Apfelernte auf den Streuobstwiesen stand an. Der Verein beteiligte sich am Weihnachtsmarkt in Nordheim, verkaufte dort etwa den eigenen Apfelsaft, Vogelhäuschen und Vogelfutter. Bei der Aufzählung der Aktivitäten 2020 waren Absagen zu verzeichnen. Die Jahreshauptversammlung musste verschoben werden, und der Vereinsausflug nach Belgien fand nicht statt, jedoch vor Corona schon aus Mangel an Interessierten.

„Im August widmeten wir uns unserem mehrjährigen Projekt: dem Bau eines Backofens“, so Weingärtner, hier wurde die Platte betoniert. Im Dezember fand dann ein Winterfutterverkauf statt, als kleine Alternative zum Stand auf dem Weihnachtsmarkt, der 2020 in Nordheim ausfiel. „Unsere Aufgaben im Natur- und Vogelschutz nahmen wir in den vergangenen Jahren jedoch wie gewohnt wahr“, betonte Billau.

500 Kilo Vogelfutter

Dazu gehörte die regelmäßige Vogelfütterung sowie die Instandsetzung und Reinigung der Nistkästen sowie Arbeitseinsätze zur Pflege und Instandhaltung des Vereinsheimes und Geländes. „Im Jahr verfüttern wir gut 500 Kilogramm an Vogelfutter. Für die Fütterung sind Raimund Arnold und sein Team zuständig. „Für deren Engagement wir Danke sagen“, meinte Vorsitzender Gerhard Billau. Die Mitglieder kümmern sich zudem jährlich um die Streuobstwiesen, um die Apfelernte und lassen daraus Apfelsaft pressen, der verkauft wird. Im Jahr 2019 konnten gut drei Tonnen Äpfel geerntet werden. Apfelmenge 2020 sah dagegen nicht so gut aus, dieses Jahr dagegen sei es wieder um die Ernte bessergestellt.

Bei den anschließenden Wahlen gab es personell keine Änderungen im Vorstand, außer einem Wechsel in den Verantwortlichkeiten. Nach vier Jahren kandidierte Gerhard Billau nicht mehr als Vorsitzender, auf diesen Posten wurde nun Vorstandsmitglied Bruno Weingärtner gewählt, der bisher Schriftführer war. Seine erste Amtshandlung war, Danke zu sagen an Gerhard Billau für seine engagierten Amtsjahre als Vorsitzender.