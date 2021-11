Generalprobe fällt aus

Bürstadt. Kampflos sind die Tischtennis-Jungen 18 des TV Bürstadt zu ihren nächsten zwei Punkten in der Jugend-Hessenliga gekommen. Das Nachwuchsteam von Schlusslicht TSG Sulzbach trat am Samstag nicht im Ried an. „Sulzbach standen verletzungs- und krankheitsbedingt nur zwei Spieler zur Verfügung“, erklärt Frank Rosenberger. Irritiert zeigte sich Bürstadts Abteilungsleiter darüber, dass Sulzbach sich erst eine Stunde vor Spielbeginn meldete: „Wir waren alle schon in der Halle.“

Am Sonntag (15 Uhr) reisen die TVB-Talente, die als Dritter jetzt 6:2 Punkte vorzeigen, zum Zweiten SG Sossenheim (7:3 Punkte). „Das wird ein Top-Spiel, wir werden uns strecken müssen. Aber die Jungs sind gut im Training“, spricht Rosenberger von einem „ganz wichtigen Spiel, um uns da zu behaupten, wo wir jetzt stehen“.

Die Hessenliga-Mädchen 18 des TVB haben ihr Heimspiel gegen Tabellenführer TV Gedern mit 2:6 verloren. „Gedern ist erstmals komplett angetreten“, meint Rosenberger: „Es war ein wirklich schönes, hochklassiges Spiel, dessen Ergebnis um einen oder zwei Punkte zu hoch ausgefallen ist. Aber das wirft uns nicht um.“ Das TVB-Doppel Sophie Kirsch/Sophie Rosenberger sorgte in fünf Sätzen für das 1:1. Spitzenspielerin Sophie Kirsch gelang im ersten Einzel sogar ein Drei-Satz-Erfolg. Am Sonntag (14 Uhr) müssen Bürstadts M 18 (4:6 Punkte) zu Blau-Weiß Münster (5:3). „Münster war für mich vor der Saison der Favorit“, sagt der Abteilungsleiter. cpa