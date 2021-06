Gemeinsames Skaten stärkt den Team-Geist

Bürstadt. „Ich fahre seit gut einem Jahr Skateboard und finde es richtig cool, dass es jetzt eine Skater-AG gibt“, freut sich Lea. Nun könne sie noch mehr von anderen lernen und mit ihnen gemeinsam ihr Hobby ausüben. Die Skater-AG ist ein Pilotprojekt der Erich Kästner-Schule (EKS) in Zusammenarbeit mit der Sozialagentur Fortuna sowie dem Jugendhaus der Stadt Bürstadt. Seit diesem Schulhalbjahr ergänzt das bewegte und am sozialen Lernen orientierte Projekt das betreute Nachmittagsangebot der Schule.

Hohe Nachfrage

Impulsgeber für die Skater-AG waren Sven Dehoust, pädagogischer Leiter der EKS, und Oliver Haberer, Inhaber der Sozialagentur Fortuna, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auftrag der Stadt Bürstadt das Jugendhaus betreuen. Beide erkannten früh das Potenzial dieser Sportart sowie deren hohe Nachfrage in Bürstadt. „Wir bieten bei der aufsuchenden Jugendarbeit auf dem Skaterpark am Freizeitkickergelände einen Skatertreff mit skatenden Betreuern des Jugendhauses an“, sagt Haberer. Das Angebot werde sehr gut angenommen. So hat sich eine lockere Gruppe zusammengefunden, die gemeinsam fahren, sich beim Einüben von Tricks unterstützen und zusammen Spaß haben.

Skaten sei zugleich Ausdruck einer eigenen Jugendkultur. Diese werde nun bei der Skater-AG als erlebnis- und sozialpädagogisches Konzept umgesetzt. „Dadurch möchten wir gemeinsam weitere Projekte für die Zielgruppe fördern und für eine attraktive Kinder- und Jugendlandschaft sowie Freizeitgestaltung in Bürstadt sorgen“, betonen Oliver Haberer und Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Die Skater-AG wird von Fachkräften des Jugendhauses betreut, die über Skaterfahrung sowie Übungsleiterlizenzen verfügen. Einmal in der Woche kommen die Schüler für 90 Minuten zusammen. Im Fokus stehen Bewegungserfahrungen, eine persönliche Weiterentwicklung, der Fair Play-Gedanke, Teambildung und die Förderung von sozialen Kompetenzen.

Alle Teilnehmer erhalten per Patenschaft ein „eigenes“ Skateboard und eine Schutzausrüstung, welche sie innerhalb des wöchentlichen AG-Angebotes nutzen können. Die Skater-AG geht bis zu den Sommerferien. Die Skateboards stammen alle vom Unternehmen Titus, dessen Inhaber Titus Dittmann ein Pionier der deutschen Skatboard-Szene ist.

Coronabedingt fand nun erst das zweite Treffen der Skater-AG statt. Bei der Einführung ging es um das Thema „Was bedeutet Freundschaft?“ Die Schüler werden bis zu den Sommerferien noch einiges lernen. Neben der Beherrschung des Bretts stehen Theorie zu Straßenverkehrsregeln auf dem Plan, weiterhin Fall- und Sturztechniken sowie das Einüben von ersten Tricks. red

