Gemeinsam kochen und essen verbindet

Bürstadt. Griechische Ntakos, Yalleng aus dem Nahen Osten, schwäbischer Kartoffelsalat, Obstsalat nach türkischer Art und afrikanischer Mokka. Das waren nur einige der Leckereien auf der Speisekarte beim „Kochevent – Küche aus aller Welt zu Gast in Bürstadt“. Die kfd-Frauengruppe sowie das Interkulturelle Büro hatten hierzu eingeladen. Knapp 80 Gäste schauten vorbei, bereiteten die Zutaten vor, kochten, lachten, erzählten und schlemmten miteinander.

Die kfd-Frauen und die Mitarbeiter des interkulturellen Büros hatten hierfür den Pfarrsaal von St. Peter herbstlich geschmückt und im Saal sowie in der Küche verschiedene Kochinseln vorbereitet. „Wir wollen heute zusammen schnippeln, kochen, schlemmen und genießen. Dies alles fördert das gemeinsame Miteinander und den Austausch“, so Edith Held von der kdf-Frauengruppe, die gemeinsam mit Gerasimoula Grigoraki, Stadt Bürstadt und Interkulturelles Büro, die Gäste begrüßte.

Zuvor gab es noch ein kleines Tischhafenspiel von Jutta Timm. Kochen spreche alle Sinne und den Geist an, so die Organisatoren. „Auch die verschiedenen Sprachen sind beim Kochen keine Hürden mehr, und Berührungsängste werden dadurch abgebaut“, so Edith Held.

Gerasimoula Grigoraki erklärte das weitere Vorgehen, dass es verschiedene Kochinseln gibt, an denen man sich einbringen oder zuschauen kann. Die Teilnehmer konnten hierbei an allen Kochinseln mal reinschnuppern, die von verantwortlichen Köchinnen betreut wurden. Eine Stunde wurde hierbei für das gemeinsame Kochen veranschlagt. Die Zutaten standen bereit, hier ging auch ein Dankeschön an Edeka Krebs für dessen Unterstützung.

Rezepte zum Nachkochen verteilt

„Bitte haben Sie Verständnis, dass gerade die arabischen Speisen schon zum Großteil vorbereitet wurden, da die Zeit hierfür zu kurz wäre, um diese vor Ort komplett zu kochen“, so Gerasimoula Grigoraki. Die Rezepte aller Speisen wurden zum Nachkochen ausgelegt. Dann ging es an die Kochinseln, während im Hintergrund die eritreische Gruppe „Selam Band“ für Musik sorgte. Schön war zu sehen, dass sich die Gäste für die jeweils anderen kulturellen Gerichte sehr interessierten und dort mithalfen. „Nudelsalat gibt es auch daheim, die anderen Gerichte möchte ich unbedingt mitkochen und probieren“, erzählte lächelnd eine Besucherin. Umgekehrt schauten sich Frauen mit Migrationshintergrund genau die Zubereitung des Kartoffelsalats an. So ließen sich alle vom anderen und vom Essen inspirieren.

„Das gemeinsame Kochen und Erleben stehen im Vordergrund. Über die Speisen und den Gaumen kommt man sich hier näher und in den Austausch“, fand auch Bürgermeisterin Bärbel Schader. Sie dankte den Organisatoren für diese tolle Idee und deren Umsetzung. „Wo die Liebe oder in diesem Fall Andere den Tisch decken, schmeckt es am besten“, zitierten Held und Grigoraki und blickten sich im Saal um.

Die Teilnehmergruppe war beim Kochevent gemischt. Mit dabei waren Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, junge und ältere Generationen, die Frauen waren insgesamt in der Mehrzahl. Jedoch schauten auch einige Männer vorbei, ebenso war das Team des Quartiersbüro vertreten. Es ging ungezwungen und ganz entspannt zu, am langen Büfett wurden die Speisen aufgereiht, und mit Tellern voller Köstlichkeiten ging es weiter zum großen Schlemmen. str