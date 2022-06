Gemeinsam in einem Boot

Bürstadt/Lampertheim. Nach 231 Jahren lebt eine alte Tradition wieder neu auf. Denn bis 1791 pilgerten die Katholiken von Lampertheim, Bürstadt, Hofheim und Nordheim dreimal im Jahr zur Bischofskirche nach Worms. Als das linksrheinische Ufer von den französischen Truppen besetzt wurde, riss diese Tradition ab. Nun laden die Lampertheimer Gemeinden am Sonntag, 3. Juli, zur Schiffsprozession zur ehemaligen Bischofskirche ein, dem Wormser Dom. Sie steht unter dem Motto „Mit Christus in einem Boot“.

Besonders passend sei das, heißt es im aktuellen Pfarrbrief, weil die Gemeinden Hüttenfeld, Lampertheim, Bürstadt, Bobstadt, Hofheim, Wattenheim, Nordheim, Biblis und Groß-Rohrheim ab August in einem neuen Pastoralraum „Südliches Ried“ zusammenarbeiten – und sich quasi auch in ein neues gemeinsames „Boot“ begeben. Auf dem pastoralen Weg steuern sie gemeinsam in eine neue Zukunft der Kirche im Bistum Mainz.

Aus diesem Grund sind alle Gemeindemitglieder und Interessierte aus dem Pastoralraum „Südliches Ried“ eingeladen, sich an der Schiffsprozession zu beteiligen, an der auch Weihbischof Udo Markus Bentz teilnimmt. Da auf dem Schiff nur 200 Personen Platz haben, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist ab sofort online unter www.katholisch-lampertheim.de sowie telefonisch im Pfarrbüro Lampertheim unter 06206/94 62 50 möglich. Sie gilt nur, wenn der Teilnehmerbeitrag von 20 Euro pro Person überwiesen wurde – auf das Konto der Kirchengemeinde St. Andreas, IBAN: DE71 5535 0010 0003 1120 68. Im Preis enthalten sind der Bustransfer nach Mannheim zur Einstiegsstelle, Schifffahrt mit dem Fahrgastschiff Kurpfalz nach Worms, ein Imbiss an Bord, Liedheft, Pilgerbändchen und die Busfahrt vom Wormser Dom zurück zu den einzelnen Buseinstiegsstellen.

Wer keinen Platz mehr auf dem Schiff bekommt oder nur an der Prozession Dom teilnehmen möchte, kann sich gegen 10 Uhr am Hagendenkmal anschließen. Der Fußweg beträgt rund 1,7 Kilometer. red