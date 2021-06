Gemeinsam geformtes Herz für Europa

Bürstadt. „Ein Herz für Europa“, so lautet der Titel des Gewinnerbildes von Denise Kristen, das sie zum Online-Fotowettbewerb zur Europawoche in Bürstadt eingeschickt hat. Darauf formt sie gemeinsam mit einer Freundin mit den Armen ein Herz, im Hintergrund Wasser und Sonneneffekte. „Dieses Bild drückt sehr gut die Beziehung zu Europa aus“, so Bürgermeisterin Bärbel Schader, die zur Preisverleihung am Rathaus eingeladen hatte.

Das Interkulturelle Büro, der Ausländerbeirat sowie das Quartiersbüro Bürstadt hatten zu diesem Fotowettwettbewerb als Aktion zur Europawoche im Mai aufgerufen. Diese findet alljährlich statt und wird zeitlich von den Europaministern der Länder festgelegt. Hierbei soll niedrigschwellig und mit unterschiedlichen Aktionen auf das Verhältnis zu Europa und dessen Besonderheit für das eigene Leben sensibilisiert werden, unter dem Motto „Europa: informieren – erleben – gestalten“. So lautete dann auch der Aufruf der Bürstädter Aktion zum Online-Fotowettbewerb: „Zeig’ uns Dein Europa – auch Bürstadt ist ein Teil Europas – Hier darfst Du sein, wie Du bist!“ Bürgermeisterin Schader machte darauf aufmerksam, dass Europa für Freiheit, Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte, Urlaub, Heimat, Kulturen und Toleranz stehe. „Wir respektieren und werden für das, was und wie wir sind, respektiert. Das alles sind auch wir hier in Bürstadt“, schlug sie den Bogen von Europa in die eigene Stadt.

Kreative Einsendungen

Den ganzen April über konnten Bilder zum Wettbewerbsthema online eingereicht werden. Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Vereine zeigten dort kreativ ihre Eindrücke zum Thema Europa. Die Bilder wurden online ausgestellt und standen dort während der Zeit der Europawoche zur Abstimmung bereit. Jeder konnte hier mitmachen und für seine Lieblingsbilder Sternchen vergeben. Insgesamt standen 13 Bilder zur Auswahl.

Das Bild von Denise Kristen kam auf Platz eins mit 155 Bewertungen, hierfür gab es eine Digitalkamera im Wert von 180 Euro. Auf Rang zwei folgen zwei Bilder von drei Mädchen, die interkulturell zusammen Spaß haben und vor Freude die Hände in die Höhe strecken, auf einem anderen Bild sitzen sie vereint zusammen: „Teilhabe und Zusammenhalt“ lauten die Titel. Da die beiden Bilder von Lilly, Leni und Mariama auf Platz zwei und drei landeten, wurden beide Bilder auf Platz zwei verlegt.

Die Mädchen gewannen je einen Gutschein im Wert von 50 Euro vom Schreibwarengeschäft Oberle, so dass es eine weitere dritte Gewinnerin gab: Dilek Güler, die ein Bild einer Brücke mit Menschen darauf einsendete. Bürgermeisterin Schader sah darin den Brückenschlag, dass Europa die Menschen verbindet. Für dieses Bild gab es einen Gutschein im Wert von 50 Euro für eine Veranstaltung des Kulturbeirates.

Sponsor der Preise war der Ausländerbeirat, der sich mit dieser Aktion verabschiedet. Das Gremium geht nun über in eine Integrationskommission. Bürgermeisterin Schader dankte den Aktiven und wünschte sich, dass das Begonnene dort weitergeführt und mit Vielfalt gelebt wird. red

