Biblis. Eine ganze Woche lang konnten die Schulkinder aus der Kita Pusteblume und aus der Kita Sonnenschein gemeinsam forschen. Täglich gab es an vier Stationen unterschiedliche Experimente, wie zum Beispiel einen Vulkan, einen Wasserberg und Experimente mit Farben. Das gegenseitige Kennenlernen der Schulkinder, die ab Sommer zusammen in die erste Klasse kommen, stand ebenso im Vordergrund. Am letzten Tag haben die Kinder abgestimmt, welche Experimente für sie am besten waren. Diese konnten sie nochmals ausprobieren. Auch die Eltern wurden am letzten Tag nachmittags zur Präsentation der Experimente eingeladen. Hier konnte jedes Kind seinen Eltern die Forschungen zeigen, und gemeinsam wurde ausprobiert. red

