Gemeinde unterwegs

Bürstadt. Mit dem pastoralen Wegs im Bistum Mainz wird sich einiges ändern. Die Pfarrgruppen Biblis und Bürstadt werden mit denen des Pfarreienverbundes Lampertheim und Hüttenfeld enger zusammenarbeiten. Das neue Pastoralteam der katholischen Kirche im südlichen Ried stellt sich in den nächsten Wochen in allen Gemeinden vor.

Die Priester und Gemeindereferenten und- referentinnen im südlichen Ried bilden dieses Team, das sich jetzt erstmals zum gegenseitigen Kennenlernen getroffen hat. Dazu gehören Iris und Michael Held, Purakkeril Biji sowie Peter Kern aus Bürstadt, Adam Malczyk aus Bobstadt/Hofheim sowie Alice Zelonka, Virginijus Grigutis, Christian Rauch und Birgit Bongiorno aus Lampertheim. Das breit aufgestellte Team ist gespannt auf die neuen Herausforderungen und wird sich in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder treffen, um zu schauen, welche wesentlichen Aufgaben und Handlungsfelder im neuen Pastoralraum anstehen und wie diese Aufgabenbereiche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugeordnet werden können.

Im Juni wird es ein gemeinsames Treffen auch zusammen mit allen Pfarrsekretärinnen des Pastoralraums geben. Und nach den Sommerferien wird sich die Pastoralraumkonferenz bilden, in denen die unterschiedlichsten Vertreter und Vertreterinnen unter anderem aus Pfarrgemeinderäten und Verwaltungsräten, Kindertagesstätten, Altenheimen und Verbänden versammelt sein werden.

Bis dahin möchte sich das Pastoralteam bei „Rucksackgottesdiensten“ nach und nach in den Gemeinden vorstellen. Die ersten Rucksackgottesdienste werden jeweils um 18 Uhr am 28. Juni in Biblis, am 5. Juli in Groß-Rohrheim und am 6. Juli in Wattenheim gefeiert. Das Team freut sich auf viele gute Begegnungen und Gespräche. red

