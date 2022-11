Geld sparen im Alter

Bürstadt. „Über Geld spricht man – eben doch!“, so Melanie Schilling, Fachfrau für Finanzprävention der AWO Bergstraße, die beim Info-Café für Senioren mit weiteren Vortragenden Möglichkeiten ansprach, wie Rentnerinnen und Rentner in diesen kostenintensiven Zeiten ihren finanziellen Haushalt stabil halten und mit der Rente bewältigen können.

Das Info-Café für Senioren stammt initiativ von Christina Adler-Schäfer, die seit diesem Jahr als Psychosoziale Fachkraft auf dem Land, kurz PauLa, vom Kreis Bergstraße im Ried eingesetzt wird. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, ältere Menschen, die zu Hause leben und nicht pflegebedürftig sind, darin zu unterstützen, dass diese möglichst lange ihre Selbstständigkeit im Alter erhalten. „Bei Gesprächen mit Seniorinnen und Senioren wurde deutlich, dass die aktuelle Kostenexplosion in allen Lebensbereichen Sorgen bereitet und diesbezüglich Informationen und Gesprächspartner nachgefragt werden“, erklärte Adler-Schäfer. Dadurch entstand im Austausch mit weiteren Kooperationspartnern die Idee, ein geselliges Info-Café anzubieten, bei dem sich ältere Menschen bei Kaffee und Kuchen treffen und zugleich Wissenswertes zum aktuellen Thema „steigende Kosten und stabile Finanzen“ vermittelt bekommen.

„Wir freuen uns sehr, dass zum Info-Café gleich so viele Gäste vorbeigekommen sind“, meinten die Kooperationspartner Stefanie Reis, Quartiersbüro, und Christa Kroll, Seniorenbeirat, beim Anblick der etwa vierzig Besucher. Reis führte die Gäste in den Ablauf des Nachmittags ein, bei dem neben Melanie Schilling auch Energieberater Dieter Gumbinger (EWR) und Torsten Bach, Abteilungsleiter des Sozialamtes des Kreis Bergstraße, Informationen und Tipps präsentierten.

Ausgaben und Einnahmen notieren

Melanie Schilling zeigte auf, wie sinnvoll es ist, seine Ausgaben und Einnahmen zu notieren, um einen Überblick zu behalten. Am fiktiven Beispiel einer Rentnerin und deren Rente zeigte sie es auf, und man sah, wie schnell das Geld durch fixe Kosten verschwindet. Schilling klärte auf, dass man sich auch mal die Versicherungen ansehen könnte, was braucht man noch, was kann gekündigt werden. Welche Abos laufen aktuell, welche braucht man wirklich, wie sieht es mit den Kosten für Telekommunikation aus oder benötigt man wirklich zwei Autos.

Zu Strom und Heizkosten gab Dieter Gumbinger vom EWR alltagstaugliche Tipps, die jeder umsetzen könnte, wenn er möchte. „Wir wollen mehr Nachhaltigkeit und zurück zur Natur – aber nicht zu Fuß“, fasste er das Dilemma zusammen. Oftmals sei es auch ein wenig Bequemlichkeit, wodurch Spartipps für Energie nicht umgesetzt werden. Etwa, indem stille Verbraucher, ungenutzte Geräte, nur bei Bedarf angeschaltet werden. Beim Thema richtig heizen, soll man die Heizkörper frei halten, Rollläden und Vorhänge vor Fenster schließen. Weitere Tipps waren: Notebook statt PC nutzen, niedrige Waschtemperatur bei der Waschmaschine wählen, Herd in der Küche nicht neben den Kühlschrank stellen, Geschirrspüler ist sinnvoller als Handwäsche, auf LED-Beleuchtung umrüsten oder beim Gerätekauf auf den Energieverbauchsausweis achten. „Kostenlose Beratungen daheim biete hier etwa der Stromsparcheck der Caritas an“, ergänzte Schilling.

Torsten Bach vom Sozialamt machte auf staatliche Hilfen aufmerksam, die jedem zustehen. Das Sozialamt berate hierbei gerne, gerade, wenn es um finanzielle Sorgen gehen würde, wie man beispielsweise die zukünftigen hohen Nebenkosten oder Nachzahlungen bewältigen könne. Hier seien durchaus staatliche Zuschüsse möglich. „Daran ist nichts Ehrrühriges. Dafür sind wir da, wir helfen Ihnen gerne weiter“, betonte Torsten Bach nochmals. Neben den Informationen kamen die Senioren auch in den Genuss von kostenfreiem Kaffee und Kuchen, gesponsert von der Sparkasse Rheinhessen. Christina Adler-Schäfer und Stefanie Reis machten zudem darauf aufmerksam, dass man dieses Format des Info-Cafés zu bestimmten Themen gerne auch 2023 weiterführen möchte.

Die Broschüre mit Tipps zu Energiesparmaßnahmen des EWR sind auch im Quartiersbüro kostenfrei erhältlich. Dieses hat immer dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red