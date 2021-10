Geld für die Innenstadt

Bürstadt. Zuschüsse von insgesamt 250 000 Euro sollen aus dem Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ nach Bürstadt fließen. Lampertheim könne „nur“ mit 70 000 Euro rechnen, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend. Nach einer vorläufigen Interessenbekundung sei Bürstadt neben 110 weiteren Kommunen in Hessen aufgenommen worden. Das Parlament hat die Bewerbung nun offiziell bestätigt. Die Stadt trägt bei den Investitionen einen Eigenanteil von 15 Prozent.

Eine detaillierte Beschreibung, wofür Bürstadt das Geld ausgibt, soll erst jetzt ausgearbeitet werden, so die Rathauschefin im Parlament. Verschiedene Akteure der Innenstadt hatten sich darüber bereits im Juni in einem Workshop Gedanken gemacht. Unter anderem sei überlegt worden, eine Summe aus dem Zuschuss für einen Herbstmarkt zu verwenden. Ziel des hessischen Wirtschaftsministerium ist es, Aktionen zur Belebung der City anzustoßen, da der Einzelhandel besonders unter der Pandemie leidet. cos