Gelber Filzball fliegt wieder

Biblis. Nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung konnte am vergangenen Wochenende endlich die Team-Tennisrunde beginnen. Der TC Biblis (TCB) schickt diese Saison 15 Mannschaften an den Start. Die erste Damenmannschaft (Gruppenliga) reiste als Sechserteam nach Walldorf und brachte direkt einen Sieg mit nach Hause. J. Thoma und L. Münzenberger aus der zweiten Mannschaft waren erstmalig mit von der Partie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ergebnisse Einzel: F. Jobst 4:6, 7:6, 10:6; C. Jobst 6:4, 6:1; A-K. Thoma 6:2, 6:3; L. Münzenberger 6:0, 6:0; J. Thoma 3:6, 4:6; P. Rauch 6:4, 3:6, 10:7 (Neuzugang aus Schwetzingen).

Ergebnisse Doppel: A-K. Thoma/F. Jobst 7:6, 6:2; J. Thoma/L. Münzenberger 2:6, 4:6; C. Jobst/P. Rauch 6:0, 6:3.

Mit vier gewonnenen Einzelpartien und zwei Doppelsiegen erreichte das Team ein zufriedenstellendes 6:3.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Damen 40 schlugen in der Bezirksoberliga zum Saisonauftakt in Rossdorf auf. Lediglich P. Neumann konnte in den Einzeln einen Sieg auf ihr Konto verbuchen. Spielstand nach den Einzeln: ein nüchternes 1:3. Da jedoch die Gurkenstädter in beiden Doppeln stark aufschlugen, kam es zu einem erfreulichen Unentschieden (3:3). Die Doppel spielten P. Neumann/S. Kinder und A. Scherer/U. Langhoff.

Das Viererteam der Herren 2 (Kreisliga A) schlug mit Heimvorteil gegen Einhausen auf. S. Schnöller, K. Großmann und S. Sauder gewannen ihre Einzel ohne Satzverlust. Die Doppelpartien wurden mit Traumergebnissen für den TCB entschieden. Großmann/Schnöller (6:0, 6:2) und Sauder/Casamassima (6:2, 6:2) bescherten dem Team einen 5:1-Sieg auf ihr Habenkonto.

Das Quartett der Herren 40 (Kreisliga A) mit Neuzugang A. Platz, M. Schieweck, A. Hoffmann und T. Langhoff erreichte ein 3:3 beim TC Hüttenfeld.

Weitere Ergebnisse: Herren 1 – Pfungstadt 3:6 (BLA); Damen 2 – Stockstadt 3:3 (BOL); Herren 60 – Kl. Gerau/Dornheim 3:3 (BOL); Junioren – Heppenheim 4:2 (BL); Gem. U12 SG mit Bürstadt – Birkenau/Gorxheimertal 3:3 (KL); Junioren U15 SG mit Bürstadt – Rimbach/Fürth 3:3 (KL). red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3