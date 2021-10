Gedenkstein erinnert an Altenheim-Leiter Günter Schwering

Bürstadt. „Es ist ein schöner Anlass, zu dem wir heute zusammenkommen“, stellte Benedict Pretnar, kommissarischer Heimleiter von St. Elisabeth, fest. Ende letzter Woche wurde bereits der Gedenkstein für den 2020 verstorbenen Leiter Günter Schwering vor dem Altenheim gesetzt. Jetzt wurde er präsentiert. Ihn bekrönt ein Birnbaum.

„Schwering hat vom ersten Tag an die Geschicke im Heim in Bürstadt geleitet, und keiner von uns hätte gedacht, dass er so schnell verstirbt“, berichtete Pretnar weiter. Dabei hatte Schwering von Beginn an viel für das Haus geleistet, war Herz und Seele des Ganzen. Seine Art, wie er St. Elisabeth geführt hat, seine Einstellungen und seine Ratschläge prägen das Personal bis heute – und alle haben viel von ihm übernommen. Eine von ihnen ist Melanie Hagedorn, die sehr von ihm geprägt worden ist, genau wie ihre Vorgängerin in der Pflegedienstleitung, Doris Rapp, die inzwischen im Ruhestand ist.

Strukturen wandeln sich

Mit dem Gedenkstein vor dem Gebäude soll nach außen demonstriert werden, dass er der „Grundstein“ des Altenheims ist. „Und der Birnbaum bringt hoffentlich viele Früchte, auch in Zeiten des Klimawandels“, hoffte Pretnar. Schwering hat Obst geliebt. Und da sich die Strukturen im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth gerade wandeln, sollen auch die neuen Organisationsformen Früchte tragen. „Die Wurzeln von Schwering werden immer sichtbar bleiben“, brachte der kommissarische Leiter seine Hochachtung zum Ausdruck.

Der Stein kommt rechtzeitig zum Ende des Trauerjahrs. Damit ist auch die zweite Trauerphase abgeschlossen. „Die erste, sagt man, ist bis zur Beerdigung. Jetzt werden wir den Blick freier auf die Zukunft richten können. Und wenn er das sehen könnte, was sich gerade tut, all die neuen Ideen, würde Schwering sagen: ‚Das hab’ ich mir so vorgestellt‘“, fügte Pretnar an. Pflegedienstleiterin Melanie Hagedorn, die zusammen mit Sonja Schmitt, der Leiterin der Alltagsbegleiter, zur Präsentation gekommen waren, bestätigte das mit einem Kopfnicken. „Genauso hätte er es gesagt“, meinte auch Sonja Schmitt. Mit den Worten, die Pretnar gefunden hatte, waren beide sehr einverstanden.

Der Stein wurde von Natursteine Boxheimer gefertigt. „Die Inschrift haben wir spendiert“, so Boris Boxheimer.

Offiziell eingeweiht wurde der Stein dann am Donnerstagabend mit einer kleinen Gedenkfeier im Briebelsaal mit der Familie von Schwering, der Caritas-Direktorin Stefanie Rhein, Pfarrer Peter Kern, Bürgermeisterin Bärbel Schader und einer kleinen Runde von Kollegen und Mitarbeiterinnen. Im Anschluss daran hatten alle die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, sich Stein und Baum anzuschauen und an Günter Schwering zu denken.