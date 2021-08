Geballte Familienpower bei Bewerben auf dem Kunstrad

Biblis. Für drei Kunstradsportler des RV Vorwärts Biblis stand der erste Wettkampf nach knapp eineinhalbjähriger Pause an. Der Hessische Radfahrerverband veranstaltete den neu ins Leben gerufenen „Hessencup“ für Sportler, die eine Chance hatten, sich für die Deutschen Meisterschaften der Schüler und Junioren zu qualifizieren – aus dem Bibliser Verein waren das Helena, Vinzenz und Kassandra Bauer.

Helena Bauer in Aktion. © RV Vorwärts

In diesem Jahr ist alles anders, auch im Kunstradsport. So kam es, dass man nicht wie sonst nur die Landesmeisterschaft als Qualifikationsmöglichkeit hat, sondern ein beliebiges Ergebnis aus den Jahren 2019 bis 2021 einreichen konnte. Somit hatte Helena Bauer bei den Einer-Schülerinnen U15 bereits eine Punktzahl von 73,38, die theoretisch zum Start berechtigt. Daher wurde der Wettkampf vor allem genutzt, um wieder unter Wettkampfbedingungen zu starten und eventuell die Punktzahl zu verbessern.

Helenas Programm lief gut, nur der Sattelstand gelang nicht und kostete acht Punkte Abzug. Damit war das Ergebnis nicht so hoch wie erhofft. Jetzt blieb abzuwarten, ob ihre 73 Punkte reichten, um unter den ersten 25 in Deutschland zu sein und damit bei den Deutschen Meisterschaften starten zu dürfen.

Ihre Geschwister Kassandra und Vinzenz Bauer bilden erst seit Ende Mai ein Zweierteam in der Klasse Junioren U19. Sie setzten auf ein sicheres Programm mit nicht allzu viel Punktepuffer, dafür trainierten sie penibel auf wenig Abzüge. Die beiden zeigten ein hervorragendes Programm, das wie bei Helena nur einen Fehler enthielt, der Punkte kostete. Beim Wechsel rutschte Vinzenz vom Pedal – was noch nie passiert war. Das hatte zwei Stürze zur Folge und die Folgeübung konnte nicht mehr gezeigt werden – sieben Punkte Abzug. Für den Rest ihrer Vorstellung bekamen sie nur minimale Abwertungen.

Am Ende fehlten ihnen 1,5 Punkte zur Qualifikation. Zunächst eine große Enttäuschung für die Sportler, aber trotzdem eine beachtliche Leistung für den ersten gemeinsamen Wettkampf nach so kurzer Trainingszeit. Die beiden haben klar ihr Potenzial gezeigt und werden im nächsten Jahr, mit einer deutlich höheren Ausgangspunktzahl, einen erneuten Versuch starten.

Drei Wochen später fanden die Deutschen Meisterschaften der Schüler und Junioren im Kunstradfahren im bayerischen Amorbach statt. Mit am Start war auch Helena Bauer, die dort ihre DM-Premiere feiern durfte.

In der Kategorie Einer Kunstradsport Schülerinnen startete sie in einem Starterfeld mit 25 Sportlerinnen von Platz 23 aus. Helena ließ sich ihre Nervosität vorm ersten Auftritt auf nationalem Parkett nicht anmerken und zeigte vor dem Kampfgericht eine gute Kür. Lediglich eine Bodenberührung und leichte Zeitprobleme musste sie hinnehmen, was angesichts der langen Pause eine sehr gute Leistung ist. Viele der anderen Mädchen hatten ihre Nerven nicht so gut im Griff und konnten ihr Können nicht zum richtigen Zeitpunkt abrufen. So konnte Helena ganze sechs Mitstreiterinnen überholen und wurde am Ende mit dem 17. Platz belohnt.

Durch diesen Erfolg motiviert, hat die junge Sportlerin schon große Ziele für die nächste Deutsche Meisterschaft, bei der sie noch einmal in dieser Altersklasse starten darf. red

