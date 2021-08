GBG kämpft für mehr sozialen Wohnungsbau

Bürstadt. Bei ihrer Jahreshauptversammlung hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft (GBG) Bürstadt auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Da konnte sie das Wohnhaus in der Burgunderstraße 10 mit zwölf Wohnungen fertigstellen. Die Mieter sind ab April eingezogen.

Aktiv war die GBG auch in den Bestandsimmobilien und sorgte für Modernisierungen. Im September 2020 hat die GBG auf dem Gelände in der Römerstraße 26/28 eine Bienenwiese angelegt. Für Sanierungen und Instandhaltung wendete die Genossenschaft rund 339 000 Euro auf. „Aufgrund von Corona konnten allerdings einige geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden und wurden auf dieses Jahr verschoben“, erklärte Vorstandsmitglied Hermann Hofmann. Dazu zählen die neuen Bäder für die Gartenstraße 28, auch die Türen und Wohnungstüren wurden erst kürzlich getauscht.

Mietausfälle durch Leerstände habe es keine gegeben. Alle Wohnungen konnte die GBG ohne Probleme weitervermieten. 23 Mieterwechsel habe es gegeben, im Jahr zuvor waren es zwölf. Die GBG verwaltet 270 Wohnungen und 47 Garagen. Die Durchschnittsmiete beträgt 5,08 Euro pro Quadratmeter. Die Erträge aus 2020 belaufen sich auf 236 000 Euro. Die Mitgliederversammlung folgte der Entscheidung, das Geld in die Rücklagen fließen zu lassen.

„Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder der Traum vom Eigenheim oder die Suche nach bezahlbaren Wohnungen. Das Gelände zum Bauen wird knapp, und da muss man sich schon entscheiden“, erklärte Hofmann mit Blick auf die Prioritäten, die die Kommunen setzen. Bei der GBG werde nachgefragt, wer Wohnraum sucht und wo dieser gebraucht wird. Daraus ergebe sich eine Schnittmenge. „Dabei wird von kleineren in größere Wohnungen gezogen. Ein Balkon gehört heutzutage mit dazu“, stellte das Vorstandsmitglied fest.

Aber der soziale Wohnungsbau könne nicht an den Rand gedrängt werden. „Wir müssen darauf achten, dass die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel für die Versorgung gewährleistet ist oder die Kitas und Schulen erreichbar sind. Wir betreuen unsere Mieter, leisten Integrationsarbeit. Das muss die Kommune bedenken, wenn sie öffentlichen Wohnungsbau betreibt“, sagte Hofmann.

Das Bauland werde immer teurer und der soziale Wohnungsbau rechne sich erst ab vier Geschossen. „In Bürstadt war die Entwicklung bisher eher einseitig zugunsten des Eigenheims in den Gebieten Sonneneck I bis V. Die Politik, die Kommune und der soziale Wohnungsbau müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir brauchen einander“, machte er deutlich.

Projekt in Riedrode vor dem Aus

Schlechte Nachrichten gibt es zu einem neuen Projekt. „Voraussichtlich werden wir das Baugelände in Riedrode nicht bekommen. Hier sollen womöglich Bungalows entstehen. Wir hätten hier gerne neue Sozialwohnungen errichtet“, teilte Hofmann mit.

Sein Dank ging abschließend an die weiteren Vorstandsmitglieder und an den Aufsichtsrat. Dessen Vorsitzender Günter Kohl berichtete von den Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr. „Wir wollen an der Digitalisierung der Wohnungen arbeiten und auch die Elektromobilität fördern“, richtete Kohl den Blick in die Zukunft. Im Hinblick auf Elektroautos sollen Abstellmöglichkeiten mit Ladesäulen eingerichtet werden. Beim Aufsichtsrat standen zwei Mitglieder zur Wiederwahl, Walter Wiedemann und Franz Gärtner.

