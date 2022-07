Gastwirte lösen Organisation auf und unterstützen Bürstädter Tafel

Bürstadt. Die Bürstädter Gastwirtevereinigung, welche sich am 18. Mai 1982 gegründet hat, wurde während der Pandemie aufgelöst. Die Mitglieder beschlossen, das restliche vorhandene Geld aus ihrer Kasse zu spenden. Dabei war es den Gastwirten wichtig, dass das Geld für einen guten Zweck in Bürstadt bleiben sollte, so Heinz Kilian, Schriftführer und Kassierer der Bürstädter Gastwirterveinigung.

...