Für Hessische Landesfinals qualifiziert

Bürstadt. In der Vereinshalle des TV Gorxheim fanden Ende März die Gaueinzelmeisterschaften der Schüler, Jugendturner und Aktiven im Gerätturnen statt. Ausgeschrieben waren Rahmenwettkämpfe und Qualifikationswettkämpfe für die Teilnahme an den Hessischen Einzelmeisterschaften und Landesfinals.

Der TV Bürstadt war mit vier Teilnehmern in verschiedenen Leistungsklassen am Start. Bei den Ältesten im Sechskampf der Leistungsklasse 1, 18 bis 29 Jahre, turnte Niklas Heuser und erreichte mit 59,60 Punkten den 1. Platz.

Ben Ohl und Noah Buhr turnten zum ersten Mal den anspruchsvollen Wettkampf im Sechskampf der Leistungsklasse 2, Jahrgang 2008 und 2009. Beide turnten sehr sauber und fast fehlerfrei. Ben Ohl erreichte mit 55,45 Punkten den 1. Platz. Noah Buhr konnte aufgrund einer Verletzung kein Barren und kein Reck turnen. Erreichte aber trotzdem mit 35,40 Punkten den 2. Platz. Alle drei Turner konnten sich somit für die Hessischen Landesfinals am 29. und 30. April in Eschborn qualifizieren.

In der Altersklasse elf Jahre und jünger, P4-P6 turnte vom TV Bürstadt Maximilian Schönberg. Hier waren die meisten Turner, insgesamt acht, vertreten. Maximilian Schönberg turnte einen sauberen und fehlerfreien Wettkampf. Er bekam an fast allen Geräten die Höchstwertung und wurde mit 4,75 Punkten Vorsprung und einer Gesamtpunktzahl von 88,50 Gausieger. Somit qualifizierte auch er sich direkt für das Hessische Landesfinale am 3. und 4. Juni in Biedenkopf, wo die Hessischen Meisterschaften und die Hessischen Landesfinals der Pflichtübungen ausgetragen werden.

Kampfrichterin für den TV Bürstadt war Angelina Schönberg. Alle Trainer waren mit ihren Turnern sehr zufrieden und freuen sich nun auf das Hessische Landesfinale. red