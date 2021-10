Fünf Titel für Bürstadt

Bürstadt. Erstmals trugen die Leichtathleten im Kreis Bergstraße ihre Einzelmeisterschaften an zwei Tagen in verschiedenen Stadien aus, sodass alle Sportlerinnen und Sportler ihre persönlichen Vorlieben und Stärken ausspielen konnten. Samstags standen in Lorsch die technischen Disziplinen und sonntags in Viernheim Sprint, Läufe und Speerwurf auf dem Programm. Durch die Trennung hatten Athleten erstmals die Möglichkeit, auch an anderen Disziplinen teilzunehmen, was bei eintägigen Veranstaltungen durch einen engen Zeitplan oft nicht möglich ist, da häufig mehrere Disziplinen gleichzeitig stattfinden. Insgesamt gingen an beiden Tagen 268 Teilnehmer an den Start.

Nach langer Verletzungspause übertraf Patrick Schwager als Sieger im Diskus mit der zwei Kilogramm schweren Scheibe mit 40,63 Metern wieder die 40 Meter Marke. „Auch mit den erreichten 46,36 Meter im Speerwurf bin ich zufrieden, wenn es auch nur Platz zwei war“, äußerte sich Patrick Schwager. Der aktuelle Deutsche Meister im Fünf-Kampf der Senioren M35 laborierte längere Zeit an einer Verletzung, die er sich beim Speerwurf zugezogen hatte und rechnete überhaupt nicht damit, in der Aktivenklasse auf das Treppchen zu kommen. Dazu Trainer Peter Purdack: „Schon im Training deutete sich an, dass Patrick an sein Vorjahresniveau anknüpfen kann.“

Knapper Vorsprung führt zum Sieg

Ergebnisse Speerwurf Männer: 1. Schwager Patrick TV 1891 Bürstadt 40,63 Meter 100 Meter Frauen: 1. Baschnagel Jasmin TV 1891 Bürstadt W 13,10 Sekunden; 2. Münchenbach Susan 1993 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 13,13 Sekunden 200 Meter: 1. Sarica Kenan 2003 TV1891 Bürstadt MJU20 26,19 Sekunden 300 Meter: 1. Sarica Noah 2006 TV 1891 Bürstadt M15 40,93 Sekunden 800 Meter: 1. Wiedemann Laurin TV 1891 Bürstadt MJU18 2:15,07 Minuten Speerwurf, M (800 g): 2. Schwager Patrick TV 1891 Bürstadt M 46,36 Meter; 3. Purdack Peter TV 1891 Bürstadt M 30,66 Meter Speerwurf (600 g): 3. Sarica Noah Cavit TV 1891 Bürstadt M15 21,17 Meter; 3. Baschnagel Jasmin TV 1891 Bürstadt W 22,74 Meter Sprint 75 Meter, Jugend: (M12) 5. Braun Samuel TV 1891 Bürstadt M12 12,39 Sekunden; (M13) 5. Dexler Colin TV 1891 Bürstadt M13 11,91 Sekunden 200 Meter: 1. Sarica Kenan TV 1891 Bürstadt MJU20 26,19 Sekunden; 4. Schwager Patrick TV 1891 Bürstadt M 27,55 Sekunden 300 Meter: 1. Sarica Noah TV 1891 Bürstadt M15 40,93 Sekunden 800 Meter: 1. (334) Wiedemann Laurin TV 1891 Bürstadt MJU18 2:15,07 Minuten 5000 Meter: 2. (334) Wiedemann Laurin TV 1891 Bürstadt MJU18 18:52,50 Minuten red

Ganz besonders freute sich Jasmin Baschnagel über ihren Sieg im 100- Meter-Lauf der Frauen. In 13,10 Sekunden konnte sie erstmals ihre langjährige Konkurrentin Susann Münchenbach besiegen, und zwar mit einem Vorsprung von nur drei Hundertstel Sekunden. „Das lag eindeutig an dem sehr guten Start“, bemerkte Trainerin Ulrike Becker, „hier hat sich das intensive Training ausgezahlt“.

Aus der Sprintgruppe erreicht auch Kenan Sarica über 200 Meter mit 26,19 Sekunden in der Jugendklasse M20 den ersten Platz. „Und das trotz der einwöchigen Klassenfahrt“, bemerkte Kenan. Sein Bruder Noah startete in der Jugendklasse M15 erstmals über die 300-Meter-Strecke und siegte ebenfalls in guten 40,93 Sekunden. „Da ist noch mehr drin“ stellte Noah fest und verwies auf die letzten 50 Meter, die ihm zunehmend schwerer fielen. Die Siegerliste wurde komplettiert durch den Seriensieger über die 800-Meter-Strecke Laurin Wiedemann. In guten 2:15,07 Minuten dominierte er seine Altersklasse M18.

Der zweite Platz im kurz nach diesem Lauf gestarteten 5000 Meter Lauf in 18:52,50 Minuten diente nur als Training, wie Trainer Karl Ofenloch bemerkte.

Der TV stellte für die Kreismeisterschaften fünf Kampfrichter ohne die eine solche Veranstaltung undurchführbar wäre.

Besonders gelobt wurde hier der TV-Starter Luca Seilnacht, dessen ruhige Art sich auf die Sprints übertrug und fast keine Fehlstarts zu vermelden waren. red