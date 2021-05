Fünf neue Fälle in Bürstadt

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. In Bürstadt sind fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Das meldet das Landratsamt. In Groß-Rohrheim ist ein neuer Fall hinzugekommen. In Biblis gibt es keine weitere Meldung. Laut Landratsamt gehört die Astrid-Lindgren-Schule in Bürstadt zu den Einrichtungen im Kreis, in denen es mindestens einen neuen Coronafall gibt. In Lampertheim ist eine 47-jährige Person im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. In der Spargelstadt sind acht Neuinfektionen bekannt geworden. Insgesamt haben sich 54 Personen im Landkreis neu mit dem Coronavirus angesteckt. 41 infizierte Personen aus dem Kreis Bergstraße befinden sich in stationärer Behandlung. Die Kreis-Inzidenz sinkt auf 120,98. Das Robert-Koch-Institut gibt als Inzidenzwert 122,1 an. ps

