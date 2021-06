Die neue Terrasse an Bürstadts Historischem Rathaus ist jetzt auch mit neuen Möbeln bestückt – und ständig belegt, freut sich Claudia Limburg. Sie hat das Café Flair seit nunmehr 17 Jahren gepachtet. „Der Andrang ist riesengroß, wir sind jeden Morgen zur Frühstückszeit ausgebucht.“ Limburg hat ihre Freude am neuen Ambiente: „Nach der Straßensanierung und dem langen Lockdown in der Pandemie ist

