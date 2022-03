Frühstück für den Frieden

Bobstadt. Zu einem Konzert für den Frieden laden die Frühstücksfrauen der evangelischen Kirchengemeinde in Bobstadt am Samstag, 9. April, um 16 Uhr in die Kirche ein. Neben der Musik werden Kurzgeschichten, Gebete und Fürbitten das Programm begleiten.

Es gelten die dann gültigen Coronaschutzregeln. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten. Der Betrag, der zusammenkommt, geht an das Diakonische Werk zur Hilfe für die Menschen, die wegen des Kriegs in der Ukraine flüchten müssen.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalterinnen vorab per E-Mail an kirchengemeinde.bobstadt@ekhn.de um eine Anmeldung. red

