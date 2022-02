Früherer Wehrführer verstorben

Bürstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Bürstadt trauert um ihren ehemaligen Wehrführer und Vorsitzenden Hermann Lurg, der nach kurzer Krankheit am Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Seit 1956 war Lurg in der Einsatzabteilung der Feuerwehr aktiv und bis zu seinem Tod Mitglied. 1994 ernannte die Haupt- und Mitgliederversammlung ihn zu ihrem Ehrenkommandanten.

Sein Amt als Stadtbrandinspektor habe er 20 Jahre lang engagiert und erfolgreich ausgeübt, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Von 1973 bis 1993 war Lurg Wehrführer und Vorsitzender der Feuerwehr Bürstadt. Nach der Gebietsreform war Lurg der erste Stadtbrandinspektor von Bürstadt und laut seinem aktuellen Nachfolger Uwe Schwara „jemand, zu dem man aufgeschaut hat“. In seine Zeit als Chef der Einsatzkräfte fällt etwa der Großbrand bei Riedrode, der 1976 über mehrere Tage wütete.

Hermann Lurg ist nach kurzer Krankheit mit 84 Jahren gestorben. © feuerwehr

Lurg habe sich nicht nur bei Einsätzen engagiert, sondern auch bei etlichen Festen. „Er hat alles sehr zum Wohle der Feuerwehr gemacht. So jemanden findet man heute nur noch selten“, sagt Alfred Engert als Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Jederzeit habe er ihn um Rat fragen können, was er auch immer wieder genutzt habe. „Hermann Lurg hatte immer ein offenes Ohr und hat all die Jahre engen Kontakt gehalten“, erzählt Engert. 1997 war er in die Ehren- und Altersabteilung gewechselt. Für seine Verdienste wurde er vom Land Hessen und vom Feuerwehrverband mit zahlreichen Ehrungen bedacht. Unter anderem trug er die Goldene Vereinsnadel mit Diamant.

„Hermann Lurg war ein Glücksfall für die Feuerwehr Bürstadt, die ihm viel zu verdanken hat. Sein Name wird für immer untrennbar mit der Geschichte der Feuerwehr Bürstadt und deren positiven und erfreulichen Entwicklungen während seiner Amtszeit verbunden sein“, teilt die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte trauern um einen geschätzten und geradlinigen Kameraden, der sich stets für die Belange der Feuerwehr eingesetzt habe. cos