Bürstadt/Biblis. Obwohl Uwe Schnatz, Friseurmeister der „Frisurenwerkstatt“ in Biblis, die Hoffnung auf die Wiedereröffnung seines Geschäftes am 15. Februar noch nicht aufgegeben hat, ist er mehr als skeptisch. „Wir haben ein Gewerbeverbot, und die Schwarzarbeit blüht“, sagt er. In Kellern und Privaträumen werde gefärbt, gewaschen, geschnitten und geföhnt. „Das ist ein echtes Problem“, sieht er mit Sorge in die Zukunft.

AdUnit urban-intext1

Erschwerend komme hinzu, dass er bis heute kein Kurzarbeitergeld für seine zehn Angestellten und fünf Auszubildenden bekommen habe. Ohne private Reserven wäre er längst finanziell an seine Grenzen gestoßen. Denn auch das zugesagte Kurzarbeitergeld für den Dezember sei bis jetzt nicht vom Arbeitsamt überwiesen worden. Zudem wäre er für eine Überbrückungshilfe sehr dankbar. Er habe seinen 1966 gegründeten Salon Corona-konform eingerichtet. Und das sei ins Geld gegangen. Ein Waschbecken wurde draußen installiert und Desinfektionsmittel und Masken eingekauft. Stühle wurden entfernt, um den vorgeschriebenen Mindestabstand wahren zu können. Trennscheiben wurden angeschafft und zum Schutz von Personal und Kunden aufgestellt. Etwa 5000 Euro habe er dafür in die Hand genommen.

Zudem bedrückt das Ehepaar Christiane und Uwe Schnatz, wie sie ihren fünf Auszubildenden gerecht werden können. Für sie steht im Mai eine verschobene Zwischenprüfung an.

Der Friseur aus Leidenschaft hält sich mit Arbeiten an Perücken und Haarteilen bei Laune. „Diese Kunden darf ich bedienen“, freut er sich. Denn Menschen, die von schweren Krankheiten mit einhergehendem Haarausfall betroffen sind, fühlen sich noch unwohler als Menschen, deren Kurzhaarfrisur sich mittlerweile zu einem Zottelkopf verwandelt hat.

AdUnit urban-intext2

Auch bei Gabi Glück, Inhaberin des Coiffeur Valentino in Bürstadt, sieht es ähnlich aus. Sie habe ebenfalls noch kein Geld zur Unterstützung erhalten, und das Kurzarbeitergeld strecke sie für ihre sechs Angestellten aus eigener Tasche vor. Wie Uwe Schnatz muss sie keine Miete im eigenen Haus bezahlen. Doch umfangreiche Maßnahmen, um den rund 135 Jahre in Familienbesitz befindlichen Salon wegen der Pandemie umzugestalten – hätten mit fast 10 000 Euro ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. „Wir haben treue Kunden“, lobt Seniorchefin Hannelore Glück. Dass sie ihren Beruf im Moment nicht ausüben kann, bedrückt sie sehr. Die freie Zeit hat sie für die Weiterbildung bei Herstellern und bei der Handwerkskammer genutzt. Auch erhielt das Geschäft in der Zwischenzeit eine Auffrischung.

Pochen auf Systemrelevanz

Schnatz und Glück hoffen, dass die Kampagne der Friseur- und Kosmetik-Innung des Kreises Bergstraße, die eine schnelle Wiederöffnung aufgrund der Systemrelevanz fordert, auf offene Ohren stößt. Denn die Berufsgenossenschaft informierte, dass es im Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 lediglich acht registrierte Corona-Infektionen bei über 700 000 Kundenkontakten pro Tag gegeben habe. Deshalb fordert die Innung, dass die Friseure am 15. Februar öffnen dürfen.